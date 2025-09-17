search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 16:22

Λάρισα: «Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» – Κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν στην περιφέρεια για την ευλογιά (photos/videos)

17.09.2025 16:22
ktinotrofoi_larisa_1709_1920-1080_new

«Εμβόλια εδώ και τώρα» ζήτησαν κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν αργά το πρωί της Τετάρτης έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, διαμαρτυρόμενοι για την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος τους λόγω της πανδημίας της ευλογιάς που έχει αφανίσει χιλιάδες πρόβατα στη χώρα.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των ζώων τους με ουσιαστικά μέτρα οικονομικής στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιά, αλλά και να ανοίξουν τα σφαγεία που έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας που συνεχίζει να αποδεκατίζει κοπάδια, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

«Σήμερα σφάζονται 1500 πρόβατα με όπλα, με μαχαίρια… δεν έμεινε κανένα μέσα στο μαντρί κι εμείς θα αυτοκτονήσουμε γιατί μας αυτοκτονεί αυτό το κράτος. Άφησε χιλιάδες οικογένειες, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτε, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά; Δεν ντρέπονται λίγο οι δολοφόνοι;» ήταν η κραυγή απόγνωσης ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου από τα Πλατανούλια του Τυρνάβου.

«Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα», φώναξε η κτηνοτρόφος από τον Νέσσωνα Συκουρίου, κ. Δήμητρα Μπαλαμώτη, η οποία κατήγγειλε ότι της θανατώθηκαν 220 πρόβατα, ενώ τώρα «δεν έχουμε να φάμε, είμαστε στο έλεος του Θεού. Το μόνο που ξέρουνε, εκρίζωση λέει ο κ. Κέλλας».

Στους κτηνοτρόφους μίλησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Εγώ είμαι μαζί σας, επτά το πρωί είμαι εδώ κι έχω να κοιμηθώ έναν χρόνο… Είμαι άνθρωπος της δουλειάς και είμαι μαζί σας. Δε μπορώ να το εκφράσω με διαφορετικό τρόπο…. Βλέπετε εμένα που είμαι εδώ και σας μιλάω, με τον ίδιο τρόπο όμως πρέπει να συμπεριφέρονται και οι άλλοι που εμπλέκονται… Επανειλημμένα σας είπα ότι όταν ήρθε ο κ. Κέλλας εδώ είχαμε κάνει μία πολύ μεγάλη συζήτηση να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις… Όταν ξαναπήγαμε μας είπαν ότι τα χρήματα θα τα πάρουν σε μια εβδομάδα. Εμείς πιέζουμε, πιέζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω…».

Διαβάστε επίσης:

Σχολικά είδη: Πού μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Λεωφόρος Συγγρού: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κλειστό ξενοδοχείο – Επιχειρούν 14 πυροσβέστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ktinotrofoi_larisa_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» – Κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν στην περιφέρεια για την ευλογιά (photos/videos)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Iωάννινα: Ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικό του, συνελήφθη ο 16χρονος δράστης

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

gaza-23723
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία: Σφάζει πάνω από 100 Παλαιστίνιους την ημέρα – Δίχως τέλος ο ξεριζωμός

sxoleio_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά είδη: Που μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:27
ktinotrofoi_larisa_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» – Κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν στην περιφέρεια για την ευλογιά (photos/videos)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Iωάννινα: Ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικό του, συνελήφθη ο 16χρονος δράστης

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

1 / 3