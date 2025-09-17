search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:10
ΕΛΛΑΔΑ

17.09.2025 15:57

Σχολικά είδη: Που μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

17.09.2025 15:57
Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία φαίνεται πως φέρνει… αυξημένα βάρη στις οικογένειες, καθώς το κόστος των σχολικών ειδών είναι αισθητά αυξημένο φέτος.

Συγκεκριμένα, το κόστος για τα σχολικά είδη «εκτοξεύεται» φέτος, με αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 55%, τη στιγμή που δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, όπως και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ακόμα και για τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού, τα βασικά είδη -από τσάντες και κασετίνες μέχρι τετράδια και χρώματα- μπορεί να αγγίξουν τα 150 ευρώ.

Η λίστα για μαθητή Α’ Δημοτικού – Τα κόστη

  • Σχολική τσάντα: 20-80 ευρώ
  • Κασετίνα: 5-25 ευρώ
  • 4-5 χρωματιστά τετράδια: 6-9 ευρώ
  • 2 μολύβια: 1-2 ευρώ
  • 2 λευκές γόμες: 2-3 ευρώ
  • 1 ξύστρα βαρελάκι: 2-3 ευρώ
  • 1 κουτί ξυλομπογιές: 2-3 ευρώ
  • 1 κουτί μαρκαδόρους: 3-5 ευρώ
  • Ψαλίδι, κόλλες και άλλα είδη χειροτεχνίας: 8-10 ευρώ

Το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει τα 150 ευρώ, χωρίς να υπολογιστούν οι ανάγκες για μεγαλύτερες τάξεις, όπου οι λίστες είναι ακόμη πιο απαιτητικές.

Για παράδειγμα, στην Α’ Λυκείου οι μαθητές χρειάζονται πολλαπλά τετράδια, φακέλους αρχειοθέτησης, είδη γραφικής ύλης, ακριβά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία.

Οι αυξήσεις που «καίνε»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αυξήσεις στα σχολικά είδη σε σχέση με πέρυσι φτάνουν μέχρι και το 55%:

  • Μαρκαδόροι: +54,26%
  • Μολύβια: +50,51%
  • Είδη γεωμετρίας: +44%
  • Στυλό: +30,30%

«Η λίστα με τα απαραίτητα υλικά έφτασε στα 60 ευρώ, αλλά αν προσθέσουμε την τσάντα και την κασετίνα, το ποσό ανεβαίνει εύκολα στα 100 ή και 150 ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά γονέας με παιδί στην Α’ Δημοτικού.

