search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 13:54

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

17.09.2025 13:54
BULLYING_SHUTTERSTOCK
shutterstock

Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία για bullying σε βάρος 13χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την ανήλικη έξω από γυμνάσιο της περιοχής, όπου την απείλησαν, την εξύβρισαν και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια. Όλο το περιστατικό καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της παράνομης βίας, της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, της απειλής και της εξύβρισης.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Καματερό, «σηκώθηκαν» τα εναέρια

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

kne_koutsoumpas_1709_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

BULLYING_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:23
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

1 / 3