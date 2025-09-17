Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Η κόρη της δολοφονημένης από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, Καρολάιν Κράουτς, διαμένει πλέον μόνιμα στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της.

Ο παππούς της Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε στον Alpha και αποκάλυψε ότι πρόσφατα είπαν στην μικρή Λυδία ότι η μητέρα της πέθανε.

«Είπαμε στην Λυδία ότι πέθανε η μητέρα της, αλλά δεν της έχουμε πει το πώς. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα 6χρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μία τούρτα που γράφει επάνω “χρόνια πολλά μαμά”. Επίσης κάνουμε και μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της, εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ».

Σε ερώτηση για το πώς είναι η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες απάντησε: «Ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι ένα χαρούμενο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της, το παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μία πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει το εισιτήριο πιθανόν να επισκεφθεί τον τόπο που γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση».

Ο Ντέιβιντ Κράουτς πρόσθεσε ότι η εγγονή του δεν έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση