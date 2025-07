Γυναικοτονία Καρολάιν Κράουτς: «Η Λυδία ξέρει ότι η μητέρα της πέθανε, όχι ότι τη σκότωσε ο πατέρας της», λέει ο παππούς της

4 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο παππούς της μικρής Λυδίας μιλά για τη ζωή της.

Όπως ανέφερε στη Daily Mail ο Ντέιβιντ Κράουτς, το πέντε ετών κοριτσάκι ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της στην οποία, όπως λέει, «προσκολλήθηκε το διάστημα μετά τη δολοφονία της μητέρας της»

Η μικρούλα ξέρει ότι η μητέρα της είναι νεκρή, αλλά όχι ότι την σκότωσε ο πατέρας της, λέει ο παππούς της Λυδίας, προσθέτοντας ότι αποδέχεται χωρίς σχόλια τον θάνατό της.

