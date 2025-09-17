Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε δυσάρεστη περιπέτεια κατέληξε η επιλογή ενός άντρα στη Γλυφάδα να προσλάβει μέσω Facebook οικιακή βοηθό.
Σύμφωνα με την καταγγελία του, η γυναίκα που προσέλαβε μέσω αγγελίας,του έριξε υπνωτικό χάπι σε ρόφημα και στη συνέχεια του άρπαξε 300 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.
Όταν συνήλθε από το χάπι, η γυναίκα, εναντίον της οποίας υπέβαλε μήνυση, είχε εξαφανιστεί.
Διαβάστε επίσης
Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.