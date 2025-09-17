Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Σε δυσάρεστη περιπέτεια κατέληξε η επιλογή ενός άντρα στη Γλυφάδα να προσλάβει μέσω Facebook οικιακή βοηθό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, η γυναίκα που προσέλαβε μέσω αγγελίας,του έριξε υπνωτικό χάπι σε ρόφημα και στη συνέχεια του άρπαξε 300 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.

Όταν συνήλθε από το χάπι, η γυναίκα, εναντίον της οποίας υπέβαλε μήνυση, είχε εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης

Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη