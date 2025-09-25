Αμηχανία στην Αθήνα για το «ναυάγιο» με τον Ερντογάν – Μητσοτάκης: Έχουμε συναντηθεί επτά φορές

Προσπάθεια υποβάθμισης της ματαίωσης της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταβάλλει η Αθήνα, αν και από τα… συμφραζόμενα δεν κρύβεται η αμηχανία για το «ναυάγιο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με την Έμα Τάκερ της WSJ, η οποία και τον ρώτησε για την αναβληθείσα συνάντηση περιορίστηκε να πει ότι «έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν επτά φορές από τότε που έγινα πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά».

Παράλληλά, με αφορμή την εμπλοκή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι».

Από την πλευρά του, ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης περιορίστηκε να σημειώσει ότι «υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα (σ.σ. χθες) μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών».

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η Αθήνα θέλει να αφήσει πίσω της το… ατυχές περιστατικό, το οποίο, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, η οποία και έκανε λόγο για ερασιτεχνισμό και λάθος χειρισμούς. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι ήταν η τουρκική πλευρά που ζήτησε την αναβολή και στη συνέχεια δεν φάνηκε επαρκώς ευέλικτη ώστε να βρεθεί χρόνος για την πραγματοποίηση της συνάντησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της τουρκικής πλευράς ήταν προσχηματική.

Από την άλλη, πάντως, η ελληνική πλευρά δεν διέψευσε δημοσίευμα της Milliyet, σύμφωνα με το οποίο ήταν η Αθήνα εκείνη που ζήτησε τη συνάντηση, ενώ στον ισχυρισμό ότι έσπευσε να τη δημοσιοποιήσει σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα, κυβερνητική πηγή είπε ότι «εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Ωστόσο, φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαρκείς αναβολές της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις αρχές Ιανουαρίου στην Άγκυρα, γίνονται με ευθύνη της Αθήνας, αν και οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρχικά και οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να το καθυστερήσουν λίγο, προκειμένου να «ανιχνεύσουν» τις προθέσεις του – τότε νεοεκλεγέντος – προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση προσπαθεί να «φύγει μπροστά», με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται, τόσο στη συνέντευξή του στην WSJ όσο και αργότερα σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club στη Νέα Υόρκη, στα επιτεύγματα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας, αλλά και να υπογραμμίζει ξανά τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, αλλά και του ρόλου της χώρας ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που αναμένεται να τονίσει και την Παρασκευή κατά την ομιλία του ενώπιον της Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Απόφαση για πρωτοβουλίες να ξεκινήσει ο προοδευτικός διάλογος – Έμμεση αναφορά σε Τσίπρα από μέλη του οργάνου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου αποδομεί Σαλάτα μετά την κατάθεση του – «Συκοφαντικός παροξυσμός» στην Εξεταστική

ΠΑΣΟΚ: Σε διαφορετικό κλίμα από Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης για Τέμπη – «Αναφαίρετο δικαίωμα το αίτημα εκταφής»