Αφωνία Κυρανάκη για την πρόκληση από τον CEO του ΟΣΕ: Έδωσε μισθό στον εαυτό του 9.000 ευρώ

Εντύπωση -προφανέστατα όχι θετική – προκαλεί η είδηση ότι ο διευθύνων σύμβουλος του «νέου ΟΣΕ», Χρήστος Παληός, αποφάσισε να… δώσει στον εαυτό του αύξηση, με τις αποδοχές του να κινούνται πλέον στις 9.000 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με έρευνα της δημοσιογραφικής ομάδας Data Journalists, «από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Παληός ανέλαβε τα ηνία του νέου ΟΣΕ εξασφαλίζοντας έναν μισθό πολλαπλάσιο των προκατόχων του, κατά πληροφορίες γύρω στα 9.000 ευρώ και με ειδικά προνόμια ως “μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος”».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι δύο νόμοι που ψηφίστηκαν για την «σωτηρία του σιδηροδρόμου» τον Δεκέμβριο του 2024 (ν.5167) και μέσα στο καλοκαίρι του 2025 (5220), προβλέπουν ειδικούς όρους για την πρώτη θητεία Διευθύνοντος Συμβούλου, συμβόλαιο απόδοσης με το Ελληνικό Δημόσιο και «ειδική ετήσια ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης των στόχων», η οποία ενδέχεται να είναί πρόσθετη στα 9.000 ευρώ μηνιαίως.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν, πρόσωπα που είχαν ταυτόχρονα θέση προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στον ΟΣΕ είχαν αποδοχές που δεν ξεπερνούσαν μηνιαίως τα 3.000 ευρώ. Και αυτά δεν πρέπει να συγκριθούν με τα 9.000 του κ. Παληού πριν προστεθούν τα 7.000 ευρώ που, κατα τις ίδιες πληροφορίες, θα λαμβάνει μηνιαίως ο πρόεδρος του νέου ΟΣΕ, Γιώργος Ιωάννου.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το 2019 μεταξύ των μελών της διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ, ο Χρήστος Βίνης και ο Χρήστος Παληός ήταν τα δύο μοναδικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, ενώ ο κ.Παληός ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ τον Μάρτιο του 2023, όταν ο Χρήστος Βίνης παραιτήθηκε μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «ως μπόνους για την αφοσίωσή του αξιολογείται και ο διορισμός της συζύγου του σε ισχυρότατο κατασκευαστικό όμιλο, όσο και αν κάποιοι σχολιάζουν ότι δεν είναι τόσο θεμιτός αφού ο ίδιος όμιλος εκτελεί και ενδιαφέρεται για πλήθος σιδηροδρομικών έργων».

Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις αποκαλύψεις αυτές, ο πολιτικός προϊστάμενος του Χ. Παληού, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δεν έχει κάνει το παραμικρό σχόλιο. Βέβαια, ο υπουργός είχε πει ότι ο «νέος ΟΣΕ» θα ακολουθήσει το «μοντέλο ΔΕΗ», οπότε ίσως τα 9.000 ευρώ που ο Χ. Παληός δίνει στον εαυτό του θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως και λίγα.

