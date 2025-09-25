search
Αναδίπλωση από Φλωρίδη, που είδε ξαφνικά ότι υπάρχει αίτημα εκταφής: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για τον Ρούτσι

25.09.2025 10:52
Σύντομα ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την εκταφή της σορού του Πάνου Ρούτσι. Αυτό ισχυρίστηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ο υπ. Δικαιοσύνης πρόσθεσε πως εκτιμά ότι οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα στο αίτημα αυτό.

Σε μία εμφανή στροφή από προηγούμενες δηλώσεις του, με τις οποίες ισχυριζόταν ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα εκταφής, ο κ. Φλωρίδης επιχείρησε με τη νέα παρέμβασή του να κατευνάσει τα πνεύματα, καθώς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του. Ξαφνικά δηλαδή αντιλήφθηκε ότι η προχθεσινή (!!!) ανακοίνωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το εξώδικο να εμπεριέχει το αίτημα της εκταφής, ενώ ο ίδιος δύο μέρες τώρα ισχυριζόταν με οργίλο ύφος ότι τέτοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί!

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» προσέθεσε ο υπ. Φλωρίδης.

