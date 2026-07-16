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16.07.2026 08:39

Κατερίνα Παπουτσάκη για το διαζύγιό της: Ήθελα να ισχύσει το «για πάντα» αλλά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου (Video)

16.07.2026 08:39
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Για την καλλιτεχνική αλλά και προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο διαζυγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στις Rainbow Mermaids, η ηθοποιός τόνισε ότι είχε την ελπίδα ότι στην περίπτωσή τους θα ισχύσει το «για πάντα», κάτι που ωστόσο δεν έγινε, καθώς δεν λειτούργησε όπως το περίμεναν.

«Το διαζύγιο με παιδιά σε κανένα επίπεδο δεν έχει σχέση με το διαζύγιο χωρίς παιδιά. Ούτε στο πώς παίρνεις την απόφαση, που φυσικά εκεί σκέφτεσαι όντως τους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά σου. Όμως αυτό αν είναι κάτι που πρέπει να συμβεί, πρέπει να συμβεί. Απλά πρέπει να το διαχειριστείς και είναι ένα έξτρα δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Αλλά εκεί ποτέ στα αλήθεια δεν χωρίζεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πάντα θα είναι ο πατέρας των παιδιών σου» είπε αρχικά.

«Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια εύκολη απόφαση της στιγμής. Ίσα ίσα, εγώ από τη στιγμή που έκανα παιδιά, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Ήθελα το “για πάντα” να ισχύσει, παρ’ όλο που πίστευα ότι στην δική μου περίπτωση το “για πάντα” θα ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ το πίστεψα. Ήμουν σε αυτή τη σελίδα 100%, παρότι δεν ήμουν πριν, ήμουν φοβερά καχύποπτη απέναντι σε αυτό, αλλά όταν πήρα αυτή την απόφαση, είπα “πάμε”. Ναι, ήμουνα εκεί 100%, αλλά δεν λειτούργησε και κάπως σαν να επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου γενικά» πρόσθεσε.

«Μπορεί να φταίνε οι επιλογές μας, πολλά πράγματα. Δεν ήρθε κάποιος και σου κατσικώθηκε, εσύ τον επέλεξες. Γιατί τον επέλεξες; Ήταν αυτό που σε ώθησε να τον επιλέξεις, ξέρεις, οπότε, πολλές φορές παίζει ρόλο και η τύχη ίσως, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί μπορεί τα πράγματα να πάρουν μια τροπή που να μην ήταν η προδιαγεγραμμένη, κάπως να αλλάξουν. Είναι πολυπαραγοντικό και αυτό, όπως πολλά στη ζωή, οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να αντιμετωπίζουμε αυτό που μας έρχεται» είπε, τέλος.

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