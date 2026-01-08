search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:00
ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 07:13

Τραμπ: Τι θα περιλαμβάνει η πρώτη μεγάλη ετήσια ομιλία του για την «κατάσταση της Ένωσης» στο Κογκρέσο

08.01.2026 07:13
trump new

Η ετήσια ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» θα εκφωνηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ την 24η Φεβρουαρίου στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Αγαπητέ κ. πρόεδρε, τη στιγμή που η χώρα μας τιμά τη 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, οι ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές, πιο ελεύθερες και πιο ευημερούσες υπό την κυβέρνησή σας χάρη στις τολμηρές ενέργειές σας», ανέφερε ο «speaker» στην επιστολή πρόσκλησης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ετήσια ομιλία, παράδοση για τους αμερικανούς προέδρους, θα γίνει σε χρονική συγκυρία-κλειδί για τον ρεπουμπλικάνο.

Έπειτα από έναν χρόνο στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του οποίου αποπειράθηκε να αλλάξει εκ βάθρων το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ και στον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες το κόμμα του θα προσπαθήσει να διατηρήσει την –οριακή– πλειοψηφία του και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Ενώπιον των γερουσιαστών και των βουλευτών, ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος αναμένεται να υμνήσει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του για τους πρώτους 12 μήνες της δεύτερης θητείας του και να παρουσιάσει το όραμά του για τους 36 μήνες που απομένουν, με ιδιαίτερη έμφαση να αναμένεται να δοθεί στην οικονομία, με φόντο τον επίμονο πληθωρισμό.

