«Δεν είμαστε προς πώληση, αλλά είμαστε ανοιχτοί για μπίζνες»: Οι Γροιλανδοί μεταξύ φόβου και αγανάκτησης λόγω Τραμπ

«Ο λαός της Γροιλανδίας δεν θέλει να γίνει Αμερικανός». Αυτό τονίζουν διαμηνύουν πολίτες της χώρας σε μία έρευνα του BBC τονίζοντας πως η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση».

Μία 32χρονη επιχειρηματίας στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, εκφράζει τα συναισθήματα πολλών από όσους μίλησαν στο BBC για το πώς νιώθουν απέναντι στη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ.

Τονίζει ότι η στάση του αποδοκιμάζεται έντονα, ωστόσο προκαλεί και νευρικότητα και ανησυχία, ειδικά μετά τα όσα έγιναν στη Βενεζουέλα.

Οταν από τον Λευκό Οίκο μετέφεραν πως μετά τον Μαδούρο «σειρά έχει η Γροιλανδία» εκεί χτύπησαν τα «καμπανάκια» για τους κατοίκους.

«Τότε έπαψε να μοιάζει αφηρημένο», λέει η 40χρονη Τουπααρνάκ Κόπεκ, η οποία μετακόμισε στον Καναδά. Για πρώτη φορά επικοινώνησα με την αδελφή μου στη Γροιλανδία και της είπα ότι αν ποτέ το αδιανόητο γινόταν πραγματικότητα, θα είχαν ένα μέρος να μείνουν κοντά μας».

Η Άαγια Κέμνιτς, μία από τους δύο βουλευτές στο δανικό κοινοβούλιο που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία, λέει ότι τα σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν «σαφή απειλή» και ότι την «σόκαραν».

«Είναι εντελώς ασέβεια από την πλευρά των ΗΠΑ να μην αποκλείουν την προσάρτηση της χώρας μας και μάλιστα την προσάρτηση ενός άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ», λέει.

Η θέση της Γροιλανδίας ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων.

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών.

«Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να υπάρχουν 56.000 άνθρωποι και να δέχονται τέτοιες απειλές από έναν γίγαντα όπως οι ΗΠΑ», λέει ο Μαζάνα Έγκεντε, αρχισυντάκτης της γροιλανδικής εφημερίδας Sermitsiaq.

«Οι πολίτες της Γροιλανδίας ανησυχούν, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που παίρνουμε ελαφρά».

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι μια στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας θα ήταν εύκολη υπόθεση για τις ΗΠΑ, ωστόσο μια τέτοια κίνηση μπορεί να σημαίνει το τέλος του ΝΑΤΟ που θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων.

«Ως Γροιλανδή, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ: πόσο αξίζουμε για αυτούς τους συμμάχους; Μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να μας προστατεύσουν;» αναρωτήθηκε η Τουπααρνάκ. «Ο σεβασμός είναι κάτι περισσότερο από συμμαχίες στα χαρτιά. Όταν ισχυρά κράτη μιλούν για εσένα αντί να μιλούν μαζί σου, αυτός ο σεβασμός εξαφανίζεται πολύ γρήγορα».

Η Άαγια θεωρεί πάντως απίθανη μια προσάρτηση με τη βία. «Αυτό που θα δούμε είναι να μας ασκούν πίεση ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας» εκτιμά.

«Θα είναι απλά μια μετάβαση από έναν αφέντη σε έναν άλλο»

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γροιλανδοί γενικά τάσσονται υπέρ μιας μελλοντικής ανεξαρτησίας από τη Δανία, αλλά αντιτίθενται στο να ανήκουν στις ΗΠΑ. Η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοικούμενη, με τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας να παραμένει στην Κοπεγχάγη.

Ο Αλεκατσιάκ Πίρι, 42χρονος Ινουίτ κυνηγός που ζει στην απομακρυσμένη βόρεια πόλη Καναάκ, εμφανίζεται ατάραχος μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής κυριαρχίας.

«Θα ήταν απλώς η μετάβαση από έναν αφέντη σε έναν άλλο, από έναν κατακτητή σε έναν άλλο. Είμαστε αποικία υπό τη Δανία. Ήδη χάνουμε πολλά επειδή βρισκόμαστε υπό τη δανική κυβέρνηση».

Όμως προσθέτει: «Δεν έχω χρόνο για τον Τραμπ. Ο λαός μας έχει ανάγκες».

«Πρέπει πραγματικά να αποφύγουμε να οδηγηθεί η συζήτηση στο σημείο όπου η Γροιλανδία θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία, γιατί αυτή δεν είναι η επιλογή που θέλει ο λαός της Γροιλανδίας» ανέφερε άλλος κάτοικος.

«Η Γροιλανδία είναι ανοιχτή σε επιχειρηματικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται να μας καταλάβουν. Είμαστε μια δημοκρατία που λειτουργεί καλά και η κυβέρνησή μας έχει ισχυρή λαϊκή εντολή», λέει η Μία.

«Είμαστε σύμμαχος του ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία εδώ και πάνω από 70 χρόνια και εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν και να λειτουργούν νέες. Όπως έχει δηλωθεί από τη Γροιλανδία στο παρελθόν: δεν είμαστε προς πώληση, αλλά είμαστε ανοιχτοί στις επιχειρήσεις».

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στη Μιννεσότα: Ανατριχιαστικές λεπτομέρεις για το έγκλημα της ICE – Οι πράκτορες εμπόδισαν την παροχή ιατρικής βοήθειας στο θύμα (Photos/Videos, σκληρές εικόνες)

Ο Ιμάμογλου τα βάζει με Ερντογάν, Τραμπ και… Ελλάδα από τη φυλακή – Οι απαντήσεις του σε ερωτήσεις που του έθεσαν

Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας με στρατιωτική δράση – «Ακραία βλακεία, ας συνέλθει»