ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 15:26

«Πειρατεία» στον Ατλαντικό: Ρωσία-Κίνα Vs. ΗΠΑ για την κατάσχεση του τάνκερ με ρωσική σημαία – «Eπικίνδυνες και ανεύθυνες ενέργειες»

08.01.2026 15:26
tanker-russia-venezuela-345

Tο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποδαυλίζουν τις «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» μετά τη σύλληψη ενός δεξαμενόπλοιου που συνδεόταν με τη Μόσχα στον βόρειο Ατλαντικό, στο πλαίσιο του αποκλεισμού της Ουάσινγκτον με στόχο τις εξαγωγές βενεζουελάνικου αργού.

«Το γεγονός πως η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις είναι λυπηρό και ανησυχητικό», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τις «επικίνδυνες και ανεύθυνες» ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνέργεια της Βρετανίας στη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου.

Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η ενέργεια των ΗΠΑ να συλλάβει ξένα πλοία σε διεθνή ύδατα παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

«Η Κίνα ήταν πάντα αντίθετη σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις χωρίς τη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν χθες δύο δεξαμενόπλοια που συνδέονταν με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό ωκεανό, εκ των οποίων το ένα έφερε ρωσική σημαία.

