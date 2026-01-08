Κομισιόν: Λέει «ναι» και η Ιταλία για τη συμφωνία Mersocur – Την Παρασκευή ψηφίζουν οι «27»

Το τελευταίο εμπόδιο για να περάσει η συμφωνία Mercosur, φαίνεται πως ξεπεράστηκε. Το εμπόδιο ήταν η Ιταλία η οποία μέχρι προχθές ήταν αρνητική, ωστόσο χθες ο υπ. Γεωργίας της χώρας Φρανσέσκο Λολομπριζίτα, δήλωσε πως αν ικανοποιηθούν ορισμένα αιτήματα των παραγωγών της χώρας, τότε θα συνυπογράψει η Ρώμη.

Ιταλία και Γαλλία ήταν οι μόνες χώρες που διαφωνούνσαν με τη συμφωνία, ωστόσο το Παρίσι έκανε πίσω, με αποτέλεσμα βέβαια να βγουν οι αγρότες χθες για διαμαρτυρία μέχρι τον Πύργο του Άιφελ.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι μιλώντας σήμερα στα ΜΜΕ, είπε πως η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένοι με την πρόταση της Κομισιόν καθώς εκτιμούν ότι ικανοποιούνται τα αιτήματα των αγροτών κι έτσι τείνουν στο να δώσουν την Παρασκευή την πολυπόθητη ομοφωνία για να περάσει η συμφωνία και να υπογραφεί στις 12 Ιανουαρίου και στη συνέχεια να επικυρωθεί και από την Ευρωβουλή μία εβδομάδα μετά.

