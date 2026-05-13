search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 13:11

Ταξιτζής είχε διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο για διαδρομές μέρα μεσημέρι

13.05.2026 13:11
taxi new

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, 59χρονος οδηγός ταξί που είχε βάλει σε λειτουργία τη διπλή ταρίφα και ζητούσε το υπερβολικό κόμιστρο από ανυποψίαστους επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ο 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Μάλιστα, την ώρα του ελέγχου στο όχημα ήταν και ένα ζευγάρι τουριστών.

Ο οδηγός ταξί συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια στην Αστυπάλαια – Στην περιοχή η φρεγάτα Αδριάς

Περιστέρι: 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε εφιαλτικές συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Απάτη σε ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή – «Τσέπωσαν» 450.000 ευρώ από vouchers για «ανύπαρκτους» μαθητές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi1-new

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

marinakis_BW_new_123
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

alexia_ntorabakogianni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Στέφανου Χίου: Προσωπική δικαίωση, η δημοσιογραφία δεν είναι όπλο εκβιασμού

paidia_agxos_efivoi_1305_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άγχος σε παιδιά και εφήβους: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:27
parastasi1-new

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

marinakis_BW_new_123
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

1 / 3