ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:52
ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 15:46

Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

08.01.2026 15:46
tanker drone

Δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία δέχθηκε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει την συνδρομή της τουρκικής ακτοφυλακής και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd’s List Intelligence και ξεχωριστής πηγής από τον τομέα θαλάσσιας ασφάλειας.

Η Lloyd’s List Intelligence, εταιρεία εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα, δήλωσε ότι το πλοίο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» με στόχο το μηχανοστάσιό του και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε οποιαδήποτε ρύπανση.

Η πηγή ασφαλείας περιέγραψε το περιστατικό ως επίθεση με drone.

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

kideia venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι στην Κορινθία – Δύο νεκροί (Video)

dimarxeio agrinioy 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό συμβάν στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας σε αμόκ απείλησε τον Δήμαρχο – Δάγκωσε υπάλληλο

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

H «απογείωση» τηλεθέασης από το μεσημέρι και έπειτα χάρισε την πρωτιά στο Mega την Τετάρτη (7/1)

