Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία δέχθηκε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει την συνδρομή της τουρκικής ακτοφυλακής και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd’s List Intelligence και ξεχωριστής πηγής από τον τομέα θαλάσσιας ασφάλειας.
Η Lloyd’s List Intelligence, εταιρεία εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα, δήλωσε ότι το πλοίο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» με στόχο το μηχανοστάσιό του και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε οποιαδήποτε ρύπανση.
Η πηγή ασφαλείας περιέγραψε το περιστατικό ως επίθεση με drone.
Διαβάστε επίσης:
Μακρόν κατά Τραμπ: Απομακρύνεται από τους συμμάχους του και τους διεθνείς κανόνες
Κομισιόν: Λέει «ναι» και η Ιταλία για τη συμφωνία Mersocur – Την Παρασκευή ψηφίζουν οι «27»
Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.