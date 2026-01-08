Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

Δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία δέχθηκε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει την συνδρομή της τουρκικής ακτοφυλακής και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd’s List Intelligence και ξεχωριστής πηγής από τον τομέα θαλάσσιας ασφάλειας.

BREAKING:



Another tanker was damaged in a drone attack off the coast of Turkey



The Palau-flagged oil tanker Elbus was hit by a drone in the Black Sea near Abana in Turkey’s Kastamonu province, reports Ortadoğu newspaper.



According to the report, the strike struck the upper… pic.twitter.com/qErpfll1An January 8, 2026

Η Lloyd’s List Intelligence, εταιρεία εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα, δήλωσε ότι το πλοίο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» με στόχο το μηχανοστάσιό του και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε οποιαδήποτε ρύπανση.

Another tanker from Russia's shadow fleet was attacked off the coast of Turkey



On January 7, a drone attacked the oil tanker ELBUS in the Black Sea, 30 miles off the coast of Turkey (Kastamonu province). The ship, flying the flag of Palau, was heading to the Russian port of… pic.twitter.com/Zz1um2Wucn — Beefeater (@Beefeater_Fella) January 8, 2026

Η πηγή ασφαλείας περιέγραψε το περιστατικό ως επίθεση με drone.

Διαβάστε επίσης:

Μακρόν κατά Τραμπ: Απομακρύνεται από τους συμμάχους του και τους διεθνείς κανόνες

Κομισιόν: Λέει «ναι» και η Ιταλία για τη συμφωνία Mersocur – Την Παρασκευή ψηφίζουν οι «27»

Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;