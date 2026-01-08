«Ναι» της Γερουσίας σε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες Τραμπ – Υπέρ και 5 Ρεπουμπλικανοί

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του αμερικανού προέδρου που είπε πως «Οι Ρεπουμπλικάνοι που υπερψήφισαν το ψήφισμα δεν πρέπει να εκλεγούν ξανά».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Σούζαν Κόλινς, η Λίζα Μουρκόφσκι, ο Ραντ Πολ, ο Τζος Χόλεϊ και ο Τοντ Γιανγκ δεν πρέπει ποτέ ξανά να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα» και χαρακτήρισε την ψήφο τους «βλακεία» σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη.

Ο Τραμπ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών, ένας νόμος της εποχής του Βιετνάμ που στοχεύει στον περιορισμό της εξουσίας ενός Προέδρου να στέλνει στρατεύματα σε σύγκρουση χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ήταν αντισυνταγματικό.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Το ψήφισμα ωστόσο δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να γίνει νόμος, επειδή ο Τραμπ θα έπρεπε να το υπογράψει αν εγκριθεί από τη Βουλή, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική χειρονομία που δείχνει ανησυχία μεταξύ ορισμένων Ρεπουμπλικανών μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό σε μια αιφνιδιαστική νυχτερινή επιδρομή.

