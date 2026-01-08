Σείεται η Τεχεράνη από τις διαδηλώσεις: 45 νεκροί και καθολικό μπλακ άουτ στο ίντερνετ – Πολίτης έριξε αυτοκίνητο σε αστυνομικούς

Για 12η ημέρα το Ιράν συγκλονίζεται από διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

BREAKING:



An anti-regime protester just used his Peugeot to run over a number of Islamic regime security forces in Iran's second-largest city, Mashhad.



Iranian women can be heard cheering him on from their balconies.

Στους δρόμους της Τεχεράνης βρέθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ στη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο όταν διαδηλωτής έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανδαιμόνιο.

Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.

45 νεκροί διαδηλωτές

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί. Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, με 13 νεκρούς διαδηλωτές. Από την πλευρά τους τα ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Καθολικό μπλακ άουτ

Την ίδια ώρα, η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, έκανε γνωστό ότι το Ιράν αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα». «Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», έγραψε το Netblocks στο X.

Πεζεσκιάν: Οι αρχές να ακούσουν τις διεδικήσεις του λαού

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε έκκληση να επιδειχθεί η μέγιστη αυτοσυγκράτηση. «Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

