Χαμός στην Κύπρο με βίντεο για μίζες που «καίει» τον Χριστοδουλίδη – Ρωσικό δάκτυλο «βλέπει» η κυβέρνηση, εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο έχει προκαλέσεις τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το οποίο δημιουργεί «σκιές» για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αφήνοντας σαφείς αιχμές για διαπλοκή και διαφθορά.

Το υλικό, δημοσιεύτηκε ως διαρροή από τον λογαριασμό «Emily Thompson» στο Χ, ενώ από το βίντεο διαφαίνεται ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μη γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο άτομα που συνδέονται στενά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και συγκεκριμένα ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου και σύζυγος της αδελφής της συζύγου του Νίκου Χριστοδουλίδη, και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός Ενέργειας, ο οποίος, αν και υπηρέτησε επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, διατηρεί άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Χριστοδουλίδη.

Ακόμα, στο βίντεο ακούγεται και ο Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, της μεγαλύτερες κατασκευαστικής εταιρίας στην Κύπρο.

Η Λευκωσία μιλά για «υβριδική επίθεση» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπονοώντας… «ρωσικό δάκτυλο» ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ.

Τι αναφέρεται στο επίμαχο βίντεο

Στο επίμαχο clip, το οποίο έχει γίνει viral, μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο παλάτι, δίπλα στον πρόεδρο», αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 January 8, 2026

Παράλληλα, ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου».

Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να μιλά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Ποιοι τράβηξαν το βίντεο

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το politis.com.cy, που επικαλείται σχετικές πληροφορίες, τα πρόσωπα που τράβηξαν το βίντεο φέρονται να εμφανίστηκαν ως επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Κατά το Economy Today, τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα εν λόγω άτομα φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έκαναν τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και να είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχόο.

Για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» κάνει λόγο η κυπριακή κυβέρνηση – Οι πρώτες αντιδράσεις

Στην πρώτη της αντίδραση, η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα, κάνοντας λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του Προέδρου, αλλά και για «προϊόν κοπτοραπτικής».

Ωστόσο, οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει, μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας», δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Αντίδραση υπήρξε και από την πλευρά του άμεσα εμπλεκόμενου στην υπόθεση, Γιώργου Λακκοτρύπη, ο οποίος απευθύνθηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, καταγγέλλοντας στην αστυνομία το επίμαχο βίντεο.

Σε γραπτή του δήλωση ο Γιώργος Λακκοτρύπης αναφέρει: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου».

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, από την πλευρά της, με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο», έγραψε.

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις», σχολίασε από την πλευρά του ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Κασσελάκης για Χριστοδουλίδη: «Ο μόνος έντιμος δρόμος είναι αυτός που δεν έχει επιλέξει ο Μητσοτάκης: Η παραίτησή του»

Σχόλιο σχετικά με το βίντεο που έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο έκανε και ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του.

«Είδα το βίντεο σχετικά με το ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ στην Κύπρο και ειδικά για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δεν με εκπλήσσει καθόλου, όχι λόγω κυνισμού, αλλά επειδή άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στη Λευκωσία μού είχαν πει πώς λειτουργεί το όλο σύστημα τότε που εγώ πάλευα για αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο ευάλωτος είναι ένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός όταν υπάρχει ροή μαύρου χρήματος προς εκείνον και τη σύζυγό του. Ή και “άσπρου” χρήματος μέσω τριγωνικών συναλλαγών.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ποσά που ακούτε στο βίντεο για την Κύπρο, πολλαπλασιάστε τουλάχιστον επί 10.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πάντα φιλικός στις θεσμικές μας συναντήσεις. Σε πολιτικό επίπεδο, διατηρούσα πάντα τις επιφυλάξεις μου μετά την απομάκρυνση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο μόνος έντιμος δρόμος για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: η παραίτησή του.

Έκτοτε, ο Οδυσσέας έχει ιδρύσει το δικό του κίνημα, το Άλμα, και αγωνίζεται για τη διαφάνεια στη Μεγαλόνησο. Είμαι υπερήφανος που, όταν ήρθε η ώρα, ο Οδυσσέας και το Άλμα επέλεξαν τους Ευρωπαίους Δημοκράτες ως την ευρωπαϊκή τους οικογένεια.

Είναι ξεκάθαρο ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε κάθαρση στο πολιτικό μας σύστημα. Στηρίζουμε τον Οδυσσέα και το Άλμα στον αγώνα τους», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης.

