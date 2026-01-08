Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πράκτορας Τζόναθαν Ρος, φέρεται πως ήταν εκείνος που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη, με τη δολοφονία να έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις.
Σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune, ο εν λόγω πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) είναι έμπειρος αξιωματικός, ο οποίος, μάλιστα, είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Ιούνιο, στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη ενός μετανάστη, καταδικασμένου για σεξουαλικό αδίκημα.
Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με τους πολίτες να σηκώνουν πλακάτ εναντίον του ICE, αναζητώντας δικαίωση για την 37χρονη. Στις διαδηλώσεις μάλιστα, πολίτες και αστυνομία συγκρούστηκαν ενώ έχει γίνει και τουλάχιστον μία σύλληψη.
Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ποινικής Δίωξης της Μινεσότα δήλωσε ότι αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη διερεύνηση των πυροβολισμών, αφού το FBI ανέλαβε τον έλεγχο της υπόθεσης.
Ο κυβερνήτης, Τιμ Γουόλζ, από την πλευρά του, τόνισε ότι «η Μινεσότα πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της έρευνας».
