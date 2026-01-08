Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τον Τραμπ για τη Γροιλανδία, προειδοποιεί ο Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, συνέστησε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.

«Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι», πρόσθεσε.

