Τραμπ: Δεν χρειάζομαι διεθνές δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ… να με σταματήσω

Με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε πολλαπλά «μέτωπα» να έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα έντονα την ειδησεογραφία τους τελευταίους μήνες, μία ακόμη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ρίχνει «λάδι στη φωτιά».

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ευθαρσώς ότι «δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», στη σκιά της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο προ ολίγων ημερών.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας, ωστόσο ότι «δεν θέλω να πληγώσω ανθρώπους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την… αδιαφορία του για τη New START, την τελευταία συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για τα πυρηνικά, η οποία εκπνέει, λέγοντας ότι «αν λήξει, έληξε».

Σημειώνεται ότι η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη ελέγχου εξοπλισμών εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Αυτή ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν τα δύο έθνη.

«Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», πρόσθεσε το ίδιο θέμα ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Στον «αέρα» η συμφωνία για τα πυρηνικά

Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συζήτηση για μια νέα συνθήκη που θα διαδεχτεί την υπάρχουσα, New START.

Τον Σεπτέμβριο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προτείνει την παράταση της συμφωνίας για επιπλέον 12 μήνες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση στα περί παράτασης, ενώ αναλυτές ασφαλείας εμφανίζονται διχασμένοι για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι αποδεκτή η πρόταση Πούτιν.

