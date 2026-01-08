search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 00:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 22:11

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι διεθνές δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ… να με σταματήσω

08.01.2026 22:11
trump oval office – 66- new

Με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε πολλαπλά «μέτωπα» να έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα έντονα την ειδησεογραφία τους τελευταίους μήνες, μία ακόμη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ρίχνει «λάδι στη φωτιά».

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ευθαρσώς ότι «δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», στη σκιά της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο προ ολίγων ημερών.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας, ωστόσο ότι «δεν θέλω να πληγώσω ανθρώπους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την… αδιαφορία του για τη New START, την τελευταία συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για τα πυρηνικά, η οποία εκπνέει, λέγοντας ότι «αν λήξει, έληξε».

Σημειώνεται ότι η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη ελέγχου εξοπλισμών εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Αυτή ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν τα δύο έθνη.

«Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», πρόσθεσε το ίδιο θέμα ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Στον «αέρα» η συμφωνία για τα πυρηνικά

Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συζήτηση για μια νέα συνθήκη που θα διαδεχτεί την υπάρχουσα, New START.

Τον Σεπτέμβριο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προτείνει την παράταση της συμφωνίας για επιπλέον 12 μήνες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση στα περί παράτασης, ενώ αναλυτές ασφαλείας εμφανίζονται διχασμένοι για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι αποδεκτή η πρόταση Πούτιν.

Διαβάστε επίσης:

O Λευκός Οίκος καταγγέλλει «οργανωμένη επίθεση» εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου

«Παγώνει» η Ευρώπη από το πολικό ψύχος: Χιόνι, παγετός και ισχυροί άνεμοι φέρνουν τα… περάσματα καταιγίδων από τον Ατλαντικό

Σείεται η Τεχεράνη από τις διαδηλώσεις: 45 νεκροί και καθολικό μπλακ άουτ στο ίντερνετ – Πολίτης έριξε αυτοκίνητο σε αστυνομικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν 16χρονη

praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

xristos politis
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Χρήστος Πολίτης – Ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 00:03
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν 16χρονη

praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

1 / 3