ΗΠΑ: Σφαίρα πράκτορα της ICE σκοτώνει 37χρονη στη Μινεάπολη – Πολιτική έκρηξη και καταγγελίες για εκτέλεση (Videos)

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος μιας 37χρονης γυναίκας από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, με τις εκδοχές των ομοσπονδιακών αρχών να συγκρούονται ευθέως με αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτειακής ηγεσίας.
Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Ρενέ Νικόλ Γκουντ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, σε ένα περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο από πολίτες και κυκλοφορεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.
Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, η Γκουντ ήταν «βίαιη ταραχοποιός» που επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά της πράκτορες της ICE, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ «σε κατάσταση αυτοάμυνας».
Αντίθετα, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι έκανε λόγο για «απερίσκεπτη χρήση εξουσίας που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου», καλώντας ευθέως τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποχωρήσουν από την πόλη. «Η ICE δεν κάνει τη Μινεάπολη ασφαλέστερη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε βίντεο που εξετάστηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ένα μπορντό SUV να έχει σταματήσει σε στενό δρόμο, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στα πεζοδρόμια. Πράκτορες της ICE πλησιάζουν το όχημα και διατάζουν τη γυναίκα να βγει έξω. Ένας από αυτούς τραβά το χερούλι της πόρτας, ενώ άλλος βρίσκεται μπροστά από το αυτοκίνητο.
Τη στιγμή που το όχημα επιχειρεί να απομακρυνθεί, ακούγονται τρεις πυροβολισμοί. Το SUV χάνει τον έλεγχο και προσκρούει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η Γκουντ υπέκυψε στα τραύματά της.
Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ευρείας επιχείρησης της ICE στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισε τις ενέργειες της Γκουντ «εγχώρια τρομοκρατία», δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν κανονικά.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, υποστήριξε ότι πράκτορας της ICE παρασύρθηκε «βάναυσα» από όχημα και νοσηλεύεται, κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική Αριστερά» για στοχοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.
Αντίθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης ανέφερε ότι η Γκουντ «βοηθούσε τους γείτονές της» τη στιγμή που πυροβολήθηκε, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ κατηγόρησε το ομοσπονδιακό κράτος για προπαγάνδα, ζητώντας πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει την αντίδραση κορυφαίων Δημοκρατικών. Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε την εκδοχή της κυβέρνησης «gaslighting», ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές συνοικίες της πόλης, με πολίτες να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της δολοφονίας.
Το FBI έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες του πυροβολισμού, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Μαϊάμι και η Νέα Ορλεάνη.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει περίπου 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή, επικαλούμενη υποθέσεις απάτης και εκκρεμείς εντολές απέλασης, με έμφαση στη σομαλική κοινότητα της πόλης, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει με ακραίες δηλώσεις.
Η επιχείρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε αμερικανική πόλη τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.
