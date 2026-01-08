ΗΠΑ: Σφαίρα πράκτορα της ICE σκοτώνει 37χρονη στη Μινεάπολη – Πολιτική έκρηξη και καταγγελίες για εκτέλεση (Videos)

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος μιας 37χρονης γυναίκας από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, με τις εκδοχές των ομοσπονδιακών αρχών να συγκρούονται ευθέως με αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτειακής ηγεσίας.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Ρενέ Νικόλ Γκουντ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, σε ένα περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο από πολίτες και κυκλοφορεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

Διαμετρικά αντίθετες αφηγήσεις

Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, η Γκουντ ήταν «βίαιη ταραχοποιός» που επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά της πράκτορες της ICE, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ «σε κατάσταση αυτοάμυνας».

NEW: DHS Secretary Kristi Noem on ICE-involved shooting in Minnesota:"Our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them,… pic.twitter.com/mZon1xZQG8 — Fox News (@FoxNews) January 7, 2026

Αντίθετα, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι έκανε λόγο για «απερίσκεπτη χρήση εξουσίας που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου», καλώντας ευθέως τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποχωρήσουν από την πόλη. «Η ICE δεν κάνει τη Μινεάπολη ασφαλέστερη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Minneapolis Mayor Jacob Frey told ICE to "get the f*** out of Minneapolis” during a news conference after the Department of Homeland Security said an ICE officer fatally shot a woman Wednesday morning in south Minneapolis.



“Your stated reason for being in this city is to create… pic.twitter.com/0iY5KpsAUt — CBS News (@CBSNews) January 7, 2026

Τι δείχνουν τα βίντεο

Σε βίντεο που εξετάστηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ένα μπορντό SUV να έχει σταματήσει σε στενό δρόμο, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στα πεζοδρόμια. Πράκτορες της ICE πλησιάζουν το όχημα και διατάζουν τη γυναίκα να βγει έξω. Ένας από αυτούς τραβά το χερούλι της πόρτας, ενώ άλλος βρίσκεται μπροστά από το αυτοκίνητο.

Τη στιγμή που το όχημα επιχειρεί να απομακρυνθεί, ακούγονται τρεις πυροβολισμοί. Το SUV χάνει τον έλεγχο και προσκρούει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η Γκουντ υπέκυψε στα τραύματά της.

The driver in Minneapolis swiped the ICE agent with her car.



The video clearly shows it.



This is the video the Democrats don’t want you to see!



Would be a shame if it went viral

pic.twitter.com/xazhqkfnkG — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 7, 2026

Οργή και διαδηλώσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ευρείας επιχείρησης της ICE στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισε τις ενέργειες της Γκουντ «εγχώρια τρομοκρατία», δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν κανονικά.

🚨#BREAKING: Watch as Aerial shot shows larger crowds of protesters and other activists gathering at site where 37-year-old Renee Nicole Good was taken down in ICE-involved incident causing major outrage throughout the city and the United States pic.twitter.com/HZ6wI1W52k January 7, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, υποστήριξε ότι πράκτορας της ICE παρασύρθηκε «βάναυσα» από όχημα και νοσηλεύεται, κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική Αριστερά» για στοχοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Αντίθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης ανέφερε ότι η Γκουντ «βοηθούσε τους γείτονές της» τη στιγμή που πυροβολήθηκε, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ κατηγόρησε το ομοσπονδιακό κράτος για προπαγάνδα, ζητώντας πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα.

“To Americans, I ask you this. Please stand with Minneapolis. To Minnesotans, know that our administration is going to stop at nothing to seek accountability and justice,” Minnesota Gov. Tim Walz says at a news conference after the fatal shooting of a woman by an ICE officer in… pic.twitter.com/EITlvVQYDf — CBS News (@CBSNews) January 7, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις και έρευνα του FBI

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την αντίδραση κορυφαίων Δημοκρατικών. Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε την εκδοχή της κυβέρνησης «gaslighting», ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές συνοικίες της πόλης, με πολίτες να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της δολοφονίας.

Το FBI έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες του πυροβολισμού, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Μαϊάμι και η Νέα Ορλεάνη.

NOW – Growing throngs of protesters throw snow and ice at local and federal officers as they leave the scene of today's fatal ICE shooting. pic.twitter.com/xLcC1Evg3e — Disclose.tv (@disclosetv) January 7, 2026

Γιατί βρίσκεται η ICE στη Μινεάπολη

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει περίπου 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή, επικαλούμενη υποθέσεις απάτης και εκκρεμείς εντολές απέλασης, με έμφαση στη σομαλική κοινότητα της πόλης, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει με ακραίες δηλώσεις.

BREAKING: ICE shoots a woman in Minneapolis. Just yesterday, 2,000 agents flooded the city.



A witness on the scene told press CPR was performed on the woman, but the ambulance drove away w/o sirens and she wasn't rushed to emergency. Sources are now reporting the woman has died. pic.twitter.com/WZSFka26Vr — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 7, 2026

Η επιχείρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε αμερικανική πόλη τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

