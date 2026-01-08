Ζαχάροβα: «Νόμιμος στόχος» τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία

«Επικίνδυνο» χαρακτήρισε η Ρωσία το σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, με τη Μαρία Ζαχάροβα να προειδοποιεί πως θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε το Κίεβο και τους συμμάχους του «άξονα πολέμου», και ξεκαθάρισε πως οι τελευταίες σχετικές δηλώσεις των Ευρωπαίων απέχουν πολύ από όσα θα μπορούσε να αποδεχθεί η Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης του συνασπισμού των προθύμων για ισχυρότατες εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, και της συμφωνίας για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία.

