Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

Δύο δεδομένα ασύνδετα μεταξύ τους αποτελούν δείκτες για δρομολόγηση εξελίξεων για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο γενικώς και όχι μόνον για εκείνο της τηλεόρασης, στο (εγγύς;) μέλλον.

Προσφάτως η ΕΡΤ, ενημέρωσε ότι η μίνι σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα» στην οποία είναι συμπαραγωγός και εκτός από την ΕΡΤ1 είναι προσβάσιμη στο ERTFLIX, ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο θεάσεις στην πρώτη βδομάδα που τα δύο πρώτα επεισόδια της είχαν ανέβει, μετά την πρεμιέρα τους (1/1/2026) στην ελεύθερα προσβάσιμη ιντερνετική πλατφόρμα.

Στην αποτύπωση επιδόσεων της γραμμικής τηλεόρασης από τη Nielsen που είναι δημοσίως προσβάσιμη η σειρά των 4,5 εκατ. ευρώ «δεν υπάρχει». Η- κατ’ εκτίμηση- τηλεθέαση της ίσως να είναι κατω από 4%- δηλαδή άντε να έχουν παρακολουθήσει κάποιο επεισόδιο της το πολύ 400.000 άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ οι ιντερνετικές πλατφόρμες υπαγόρευσαν την αναβάθμιση/εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης στη διεθνή αγορά. Είναι καθιερωμένη τουλάχιστον εδώ και μια 5ετία η υπηρεσία TSV (Time Shifted Viewing), δηλαδή η τηλεθέαση οποιουδήποτε προγράμματος σε χρονική στιγμή μετά την πρώτη μετάδοση του και σε βάθος επτά ημερών, μέθοδος μέτρησης η οποία εφαρμόζεται πιλοτικά από τη Nielsen και στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει γνωστό πριν από περίπου δυόμιση χρόνια.

Στις ΗΠΑ η Nielsen διενεργεί μετρήσεις στις συνδρομητικές ιντερνετικές πλατφόρμες (Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, Roku κλπ) και η συζήτηση για την συνδυαστική τηλεθέαση, δηλαδή την επίδοση προγραμμάτων στη γραμμική/παραδοσιακή τηλεοπτική μετάδοση και την επίδοση σε υπηρεσία streaming ή και μεταχρονολογημένη, καθώς οι ανάγκες της αγοράς το έχουν «επιβάλει», υπο την έννοια ότι οι ανάγκες της τηλεοπτικής καιδιαφημιστικής πιάτσας το ζητούν.

Με μικρή χρονική απόσταση από την δημοσιοποίηση πως η «Μεγάλη Χιμαιρα», με τα πρώτα δύο επεισόδια της στο ERTFLIX ξεπέρασε το ένα εκατ. θεάσεις, τονίστηκε από επίσημα χείλη του στον Σύνδεσμό Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ) ότι κοντοζυγώνει ο καιρός για μετάβαση σε μια νέα εποχή για μια ενιαία μεθόδο σφυγμομέτρησης η οποία θα διατρέχει όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και όχι μόνον στην τηλεόραση.

«Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που μας απασχόλησαν και το 2025 ήταν η διερεύνηση λύσης για το Cross Media Measurement στην ελληνική αγορά, ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, για το οποίο είμαστε επισπεύδοντες από το 2023 », έδωσε τον τόνο ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΔΕ, Γρηγόρης Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος χαίρει ευρείας αποδοχης στον κλάδο της διαφήμισης και επικοινωνίας, μίλησε με όρους λειτουργίας της αγοράς στον απολογισμό του ΣΔΕ για το 2025.

Περίγραψε ένα λαβύρινθο ερευνών και μετρήσεων (Nielsen, MRB, Google Analytics, δεδομένα από media shops και πλατφόρμες) ασύνδετων μεταξύ τους που επιφέρει κόπωση σε διαφημιζόμενους, διαφημιστές και καταναλωτές.

«Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι η έλλειψη ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος μέτρησης αποτελεί σοβαρό κενό για την αγορά μας, καθώς οδηγεί σε σπατάλη budget και συχνότητες που ενοχλούν τους καταναλωτές. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να μετράμε ανθρώπους και όχι συσκευές, ώστε να γνωρίζουμε την πραγματική κάλυψη και συχνότητα που επιτυγχάνουν οι καμπάνιες μας σε κάθε Μέσο και συνολικά», περιέγραψε την επικρατούσα κατάσταση και πέρασε στην είδηση. Η μέθοδος Cross Media Measurement βρίσκεται «σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης συγκεκριμένων προτάσεων, με στόχο να περάσουμε στο επόμενο βήμα: την επιλογή μιας εφικτής λύσης για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, που θα είναι αποδεκτή από τα Μέσα και τα agencies, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφημιζόμενων και θα ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους stakeholders, στους οποίους ευελπιστούμε να βρούμε ευήκοα ώτα.

Η ορθή μέτρηση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στο κοινό, στο περιβάλλον και στο ίδιο το επιχειρείν, ώστε κάθε επένδυση να πραγματοποιείται με σεβασμό στις αρχές των Better Media και να παράγει πραγματική αξία για όλους».

Διαβάστε επίσης:

Ντεμπούτο στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης για την εκπομπή «Τότε & Τώρα»- Πρώτο πάλι το «Survivor» (14/1)

Καρέ πρωτιάς στην τηλεθέαση κατάφερε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/1)

MEGA: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τη δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» – Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο