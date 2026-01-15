search
Καρέ πρωτιάς στην τηλεθέαση κατάφερε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/1)

credit: pixabay

Συνεχίζει να προηγείται στην ημερήσια κούρσα τηλεθέασης ο ΣΚΑΪ, χάρη στο «Surviror» αν και χθες εμφάνισε απώλειες στο μερίδιο του, ενώ του Alpha είχε μεταβολή, μικρή μεν, αλλα με θετικό πρόσημο, σε σχέση με την Τρίτη (13/1).

Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Mega να περάσει στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων σε μια μέρα που κυριάρχησαν πτωτικές τάσεις, στον ανταγωνισμό, πλην της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, χάρη στον συναρπαστικό ημιτελικό του AFRICA CUP ανάμεσα σε Νιγηρία-Μαρόκο (2-4 στα πέναλτι).

