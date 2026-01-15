Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

Έναν έντονο διάλογο ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και τον Ανδρέα Μικρούτσικο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του Buongiorno, το πρωί της Πέμπτης (15/1), με αφορμή μια συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση κάποιων θεμάτων στην επικαιρότητα που επιχειρείται συχνά από εκπομπές.

«Εμείς δεν το κάνουμε, οπότε δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Προσπαθώ να καταλάβω ένα παράδειγμα» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να αντιδρά:

«Σοβαρολογείς τώρα; Τι προσπαθείς; Κι εμείς το κάνουμε αυτό. Είπε ο τάδε κάτι, τι έχουμε να πούμε εμείς πάνω σε αυτό. Πολλοί δημοσιογράφοι μας στη φαρέτρα τους έχουν ότι είπε ο τάδε αυτό, τι έχετε να πείτε. Τι είναι αυτό τώρα; Από πού έρχεσαι; Από ποιον πλανήτη;» είπε, με τη Φαίη Σκορδά να του απαντά σε αυστηρό τόνο ως εξής:

«Συγγνώμη Ανδρέα μου, επειδή όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω σε αυτή την εκπομπή δουλεύω, δεν έρχομαι εδώ τελευταία στιγμή. Ξέρω πάρα πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής και πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει ένα θέμα της επικαιρότητας, σαφώς όταν θα είσαι έξω, στις δέκα ερωτήσεις, μία ερώτηση θα είναι και σε αυτό. Αλλά όχι ώρα ώρα για να συντηρήσουμε ένα θέμα. Γιατί μπορώ να σου πω 200 θέματα που σε αυτή την εκπομπή δεν τα έχεις δει. Κι έχουμε επιλέξει συνειδητά να μην τα παίξουμε αυτά τα θέματα».

