16.01.2026 15:08

«Harry Potter»: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO (photos)

16.01.2026 15:08
credit: AP

Το HBO ανέθεσε στον βραβευμένο με δύο Όσκαρ συνθέτη Χανς Ζίμερ (Hans Zimmer) τη μουσική της πολυαναμενόμενης σειράς «Harry Potter». Ο γερμανός συνθέτης και η εταιρεία του Bleeding Fingers Music, παίρνουν την σκυτάλη από σπουδαίους δημιουργούς που συνέθεσαν την πλούσια μουσική παρακαταθήκη του franchise.

Η φιλόδοξη σειρά, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα του HBO για την επόμενη δεκαετία. Η δομή της παραγωγής θα ακολουθήσει πιστά το έργο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), με καθένα από τα επτά βιβλία, να μεταφέρονται στη μικρή οθόνη σε μία αυτοτελή τηλεοπτική σεζόν.

«Η μουσική κληρονομιά του “Harry Potter” αποτελεί σημείο αναφοράς για τους συνθέτες σε όλο τον κόσμο και νιώθουμε μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο με μια τόσο αξιόλογη ομάδα», δήλωσαν ο Ζίμερ και οι συνθέτες της Bleeding Fingers Music, Κάρα Τάλβε (Kara Talve) και Άνζε Ρόζμαν (Anže Rozman).

«Είναι μια ευθύνη που ούτε εγώ, ούτε η Κάρα Τάλβε και ο Άνζε Ρόζμαν παίρνουμε ελαφρά. Η μαγεία βρίσκεται παντού γύρω μας, συχνά λίγο πιο πέρα από εκεί που φτάνουμε, αλλά όπως συμβαίνει και στον κόσμο του “Harry Potter”, αρκεί απλώς να την αναζητήσετε. Με αυτή τη μουσική ελπίζουμε να φέρουμε το κοινό λίγο πιο κοντά σε αυτό, τιμώντας ταυτόχρονα όλα όσα έχουν προηγηθεί», συμπλήρωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι τις ταινίες έντυσαν μουσικά οι Τζον Γουίλιαμς [John Williams] («Sorcerer’s Stone», «Chamber of Secrets», «Prisoner of Azkaban), Πάτρικ Ντόιλ [Patrick Doyle] («Goblet of Fire»), Νίκολας Χούπερ [Nicholas Hooper] («Order of the Phoenix», «Half-Blood Prince») και Αλεξάντρ Ντεσπλά [Alexandre Desplat] («Deathly Hallows»).

Όπως αναφέρει το Variety, η Bleeding Fingers είναι μια κολεκτίβα που ιδρύθηκε πριν από πάνω από μια δεκαετία από τον διάσημο συνθέτη, ενώ αναμένεται να εγκαινιάσει εντός του έτους τα νέα της γραφεία στο Λονδίνο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη διεθνή βιομηχανία του θεάματος.

Ο Ζίμερ διεκδικεί μια ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ, καθώς βρίσκεται ήδη στη βραχεία λίστα της Ακαδημίας για τη μουσική της ταινίας «F1». Παράλληλα υπογράφει τη μουσική τόσο για τον νέο κύκλο της σειράς «Euphoria» του HBO, όσο και για το κινηματογραφικό έπος «Dune: Part Three».

