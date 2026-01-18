search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 11:41

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

18.01.2026 11:41
master_chef_10

Απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef 10 ανοίγει ξανά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν!

Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα στο Star, με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο έτοιμους να υποδεχτούν τους υποψήφιους παίκτες, σε μια χρονιά που θα τα αλλάξει όλα!

Ανατροπές, συγκινήσεις, δυνατά συναισθήματα και χτυποκάρδια, σηματοδοτούν οι αγαπημένες και απρόβλεπτες auditions, που επιστρέφουν στην πιο ανταγωνιστική σεζόν του MasterChef μέχρι σήμερα!

Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ΝΑΙ», θα περάσουν στην επόμενη φάση, για να ζήσουν μια σεζόν γεμάτη αλλαγές και extreme προκλήσεις!

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ο «Μπακαλόγατος» και το Star System «έφαγαν» τις ζωντανές εκπομπές

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Βούλγαρη για Καρυστιανού: «Επέλεξε να κάνει το δράμα της αγώνα – Γιατί τόση λύσσα;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

1 / 3