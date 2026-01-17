search
17.01.2026 16:29

Βούλγαρη για Καρυστιανού: «Επέλεξε να κάνει το δράμα της αγώνα – Γιατί τόση λύσσα;» (Video)

17.01.2026 16:29
voulgari_karystianou

Τον προβληματισμό της για τις επιθέσεις που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε, το πρωί του Σαββάτου, η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο μανία και τόση λύσσα με τη Μαρία Καρυστιανού. Έχει χάσει το παιδί της κι αυτό είναι δεδομένο δυστυχώς. Από κει και πέρα αυτή η γυναίκα επέλεξε το δράμα της, αυτό που περνάει, τον πόνο της, να το κάνει αγώνα… Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό», ανέφερε η δημοσιογράφος του Mega.

«Το γεγονός ότι κάνει ένα πολιτικό κόμμα, φαντάζομαι θα κριθεί σαν πολιτικός αργότερα… “θέλω ο θάνατος του παιδιού μου να ‘ναι και μια αρχή για ένα καλύτερο μέλλον για τα άλλα παιδιά”. Και το λέω γιατί μου το ‘χει πει σε συνέντευξη που της είχα κάνει στο ντοκιμαντέρ», πρόσθεσε.

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

farmako-new
ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

6813394 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού (Video/Photos)

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

