Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ο «Μπακαλόγατος» και το Star System «έφαγαν» τις ζωντανές εκπομπές

Πλάτη στις ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές γύρισαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, οι τηλεθεατές.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, το τηλεοπτικό κοινό προτίμησε να δει ελληνική ταινία και ζώδια, παρά το γεγονός ότι απέναντι υπήρχαν ζωντανές εκπομπές.

Έτσι, στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε πρώτη η ελληνική ταινία του Star «Ο μπακαλόγατος» με 15,9% στο δυναμικό κοινό και 14,9% στο γενικό σύνολο.

Ακολούθησε το Star System με 14,7% στο δυναμικό κοινό και η επανάληψη του Mega «Δυο ξένοι» με 12,8%.

Από εκεί και πέρα, το Καλύτερα δε γίνεται με τη Ναταλία Γερμανού σημείωσε 10,7%, ενώ πολύ πιο χαμηλά τερμάτισε το Weekend Live με 4,9%.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Βούλγαρη για Καρυστιανού: «Επέλεξε να κάνει το δράμα της αγώνα – Γιατί τόση λύσσα;» (Video)

Eurovision 2026: Σήμερα η μετάδοση των 14 τραγουδιών του πρώτου ημιτελικού του «Sing for Greece»