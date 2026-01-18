Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ερχονται αυξήσεις άμεσα στο Δημόσιο”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “10 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Νέο πακέτο μείωσης φόρων και ενίσχυσης συντάξεων”
ΕΣΤΙΑ: “Ασυλία για τους υπουργούς και με το νέο Σύνταγμα!”
Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Θυσία οι αγρότες για χάρη εφοπλιστών-βιομηχάνων”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ο φόβος του εκλογικού πολτού”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “35 βουλευτές μόνοι, ψάχνουν κόμμα…”
Documento: “Mercosur Το τέλος”
Real News: “Ατζέντα με “παγίδες” από την Άγκυρα”
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Όσα φέρνει ένας χρόνος”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΠΑΓΙΔΑ στα ελληνοτουρκικά”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Τσίπρας: Εφτασε η ώρα για τη δημιουργία της μεγάλης προοδευτικής παράταξης”
