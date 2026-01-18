Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ερχονται αυξήσεις άμεσα στο Δημόσιο”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “10 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Νέο πακέτο μείωσης φόρων και ενίσχυσης συντάξεων”

ΕΣΤΙΑ: “Ασυλία για τους υπουργούς και με το νέο Σύνταγμα!”

Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Θυσία οι αγρότες για χάρη εφοπλιστών-βιομηχάνων”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ο φόβος του εκλογικού πολτού”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “35 βουλευτές μόνοι, ψάχνουν κόμμα…”

Documento: “Mercosur Το τέλος”

Real News: “Ατζέντα με “παγίδες” από την Άγκυρα”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Όσα φέρνει ένας χρόνος”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΠΑΓΙΔΑ στα ελληνοτουρκικά”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Τσίπρας: Εφτασε η ώρα για τη δημιουργία της μεγάλης προοδευτικής παράταξης”

