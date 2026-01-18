Survivor 18/1: Οι βαριές συνέπειες της ήττας

Ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο Survivor έρχεται απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η πρώτη αγωνιστική εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ολοκληρώθηκε με τους Αθηναίους να μετράνε δύο απώλειες, την Σταυρούλα Ποτήρη και την Ελισάβετ Σεκερτζή. Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, η ανάγκη για μία νίκη είναι πιο έντονη από ποτέ. Η συζήτηση στην καλύβα περιστρέφεται γύρω από αυτή τους την ανάγκη ενώ αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνουν τα λόγια του Γιώργου Λιανού, ότι η Σταυρούλα δεν είπε την τελευταία της λέξη!

Ορισμένοι Survivors έδειξαν τις ηγετικές τους προθέσεις από νωρίς, δεν συμφωνούν όμως όλα τα μέλη των ομάδων τους με αυτό και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες! Στους Επαρχιώτες, στο επίκεντρο βρίσκεται η συμπεριφορά του Μιχάλη Σηφάκη…

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας φέρνει στις οθόνες μας ένα στίβο μάχης που δεν έχουμε ξαναδεί! Η ομάδα που θα ηττηθεί δεν θα βγάλει απλώς έναν υποψήφιο προς αποχώρηση, θα χάσει και κάτι πολύτιμο για δύο εικοσιτετράωρα, το τσακμάκι! Η επιβίωση στην παραλία χωρίς φωτιά θα ανεβάσει πολύ τον πήχη δυσκολίας για τους ηττημένους.

Στο Συμβούλιο του Νησιού, ο τρόπος που μιλάει ο Gio Καραντώνης γίνεται αφορμή για νέες εντάσεις. Η υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία θα προκαλέσει την αντίδραση της αντίπαλης ομάδας!!!

