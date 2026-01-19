ΣΚΑΪ: «Αιμοδοσία» τηλεθέασης από το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στο πρώτο τετραήμερο μετάδοσής του με αλλά…

Καλή υποδοχή επιφύλαξε το τηλεοπτικό κοινό στα πρώτα βήματα του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στον ΣΚΑΪ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός στο prime time αυτή την περίοδο μεταδίδει επεισόδια σειρών σε επανάληψη και ταινίες.

Το πρόγραμμα από την προηγούμενη Κυριακή που έκανε πρεμιέρα μέχρι και την Τετάρτη- ο προγραμματισμός του είναι ακριβώς αυτός- επέδρασε σαν turbo στην τηλεθέαση του σταθμού.

Το μερίδιο του ΣΚΑΪ από 7,1% το Σάββατο, εκτοξεύθηκε σε 12,1% την Κυριακή, ανεβηκε στο 13,3% τη Δευτέρα με αποκορύφωμα το 13,9% την Τρίτη. Εκεί σταμάτησε η ανοδική τροχιά καθώς την Τετάρτη ο σταθμός κατέγραψε απώλειες μεν (1%) παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα και παρέμεινε πρώτος, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen. Την Πέμπτη, χωρίς το «Survivor» η δυναμική του σταθμού διαμορφώθηκε στο 9,9%.

Εν τω μεταξύ η τηλεθέαση του ριάλιτι, από την πρεμιέρα και ύστερα έχει σταδιακά φθίνουσα πορεία. Την Κυριακή (11/1) με το πρώτο επεισόδιο είχε 9,9% τηλεθέαση ή 995.000 τηλεθεατές, σύμφωνα με τη Nielsen.

Τη Δευτέρα (12/1) ο δείκτης τηλεθέασης στάθηκε στο 8,6% (872.000 τηλεθεατές). Την Τρίτη (13/1) η επίδοση του ριάλιτι διαμορφώθηκε στο 8,3% (837.000 τηλεθεατές) και προχθές πήγε στο 7,3% που «μεταφράζεται» σε 734.000 τηλεθεατές.

Ουσιαστικά το πρώτο crash test του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» έγινε μόλις χθες. Το ριάλιτι του ΣΚΑΪ «μονομάχησε με το μαγειρικό «Masterchef 10» που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή στο Star ακριβώς την ίδια ώρα, δηλαδή στις 21.00. Στην πορεία το «Masterchef» θα μεταδίδεται Δεύτερα έως Πέμπτη. Που σημαίνει ότι και σήμερα θα υπάρχει ένα ακόμη ντέρμπι τηλεθέασης «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»- «Masterchef 10» έως τις- τυπικά- 23.40 οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μετάδοση του δεύτερου επεισοδίου του μαγειρικού ριάλιτι.

Επίσης από σήμερα, Δευτέρα (19/1) το ριάλιτι του ΣΚΑΪ θα κοντράρεται με τις σειρές μυθοπλασίας του ανταγωνισμού αρχής γενομένης με τις «Grand Hotel:Όλα τα μυστικά μένουν εδώ» (ANT1)- αλλά και με το «The 2night show»- «Να μ’ αγαπάς» και «Porto leone: Στη γειτονία με τα κόκκινα φανάρια» (Alpha), «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς» (Mega), «Real view» (Open), «Καλά θα πάει κι αυτό» και «Το παιδί» (ΕΡΤ1), χώρια οι νέες σειρές των άλλων καναλιών που θα ριχτούν στη μάχη της τηλεθέασης σταδιακά από τέλη Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου.

Η εβδομάδα που αρχή- στα υπόψη- έχει στα μέσα της και απευθείας μεταδόσεις αγώνων από σημαντικές ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις αλλά και κάποια έκτακτα προγράμματα-πχ το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την τραγωδία των Ιμίων- που όσο να ναι επηρεάζουν την συνήθη προγραμματική εικόνα, όμως δίδεται η αίσθηση πως θα εξελιχθούν οι αναμετρήσεις στο πεδίο της τηλεθέασης.

