Πέρασε στην κεφαλή της κούρσας για την τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (15/1)

Άνευ «Survivor» στο πρόγραμμά του, ο ΣΚΑΪ υπέστη καθίζηση τηλεθέασης- απώλεσε τρείς ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την Τετάρτη- και πέρασε πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις ο Alpha με επίδοση βελτιωμένη κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με εκείνη της Τετάρτης.

Με διαφορά δυναμικότητας 1% το Mega ήταν δεύτερο στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού, με τρίτο τον ΣΚΑΪ, με επίδοση οριακά κάτω του 10%. Κόσμο στη συχνότητα του σταθμού συγκράτησε το νυχτερινό τοκ σοου «Στην αγκαλιά του Φάνη» στο οποίο φιλοξένησε τους Μιμή Ντενίση και Λάκη Γαβαλά προβοκάροντάς τους με το χαρακτηριστικό στιλ του.

Ανεβασμένος ήταν χθες και ο ΑΝΤ1 αλλά και το Open. Στην περιοχή του 5% εισήλθε ξανά η ΕΡΤ1, χάρη στη μαραθώνιο ζωντανή κάλυψη της άφιξης της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» του ΠΝ και του κατάπλου του στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας με πανηγυρικό τρόπο.

Διαβάστε επίσης:

«Harry Potter»: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO (photos)

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου