NETFLIX: Ντιλ επτά δισ. δολαρίων για πακέτο ταινιών της Sony Pictures σε αποκλειστική μετάδοση

Η πρωτοπόρος ΟΤΤ και ο διεθνής πολυμεσικός οπτικοακουστικός κλάδος Sony Pictures Entertainment τα είπαν, τα βρήκαν και τα συμφώνησαν ώστε το Netflix έναντι επτά δισ. δολαρίων να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ανεβάζει ολόφρεκεσκες κινηματογραφικές παραγωγές της Sony Pictures, αμέσως μετά την πρώτη την πρώτη προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακρορεία όπως το Ruters αλλά και αμερικανικά ΜΜΕ με ειδησεογραφία από τον αχανή ορίζοντας των ΜΜΕ και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Το ντιλ αποκλειστικής μετάδοσης από το Netflix έχει ορίζοντα 18 μηνών έπειτα από την πρώτη κινηματογραφική προβολή και την παραμονή στις αίθουσες και στη συνέχεια οι ταινίες αυτές θα περάσουν στην Disney.

H συμφωνία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από τα τέλη του 2026, καθώς ανοίγουν τα δικαιώματα σε μεμονωμένες περιοχές, ενώ η πλήρης διαθεσιμότητα παγκοσμίως αναμένεται στις αρχές του 2029.

Μεταξύ των ταινιών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι η ταινία (με κανονικούς ηθοποιούς) «The legend of Zelda» της Nintendo, η ταινία «Nightgale» με τις Ντακότα και Έλ Φάνινγκ αλλά και οι τέσσερις-βιογραφικές- ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles, μια για κάθε ένα «σκαθάρι».

Οι ταινίες της τετραλογίας με τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» με όσα είναι γνωστά ως τώρα, θα «βγουν» στους κινηματογράφους ταυτόχρονα με πρόσφατους προγραμματισμούς να προσδιορίζουν τη χρονική στιγμή για τον Απρίλιο του 2028 με πιθανότερη ημερομηνία τις 7 εκείνου του μήνα.

Το Netflix διαθέτει επί του παρόντος παρόμοια δικαιώματα για τις ταινίες της Sony Pictures σε επιλεγμένες περιοχές, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Νοτιοανατολική Ασία.

