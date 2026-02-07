search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:50
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2424
05/02/2026
07.02.2026 07:05

Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Θράψαλο, χταπόδι, καλαμάρι από το βυθό… στα ύψη

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2424
05/02/2026
07.02.2026 07:05
sarakosti thallasina 99- new

Καθώς η χώρα εισέρχεται στην τροχιά της Σαρακοστής, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γνώριμο, αλλά εξουθενωτικό φαινόμενο: την απόκλιση μεταξύ των διεθνών τάσεων και της εγχώριας πραγματικότητας. Ενώ οι παγκόσμιοι δείκτες τιμών τροφίμων παρουσιάζουν σημάδια αποσυμπίεσης, το «ράφι» στην Ελλάδα παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη, με τις ανατιμήσεις στα θαλασσινά και τα βασικά είδη διατροφής να προκαλούν ίλιγγο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα επιμένει να κινείται με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό δείκτη, κλείνοντας στο 2,6% στις αρχές του 2026. Η «χρυσή» κιλοβατώρα και το υψηλό κόστος μεταφοράς χρησιμοποιούνται συχνά ως προσχήματα, όμως η πραγματικότητα δείχνει μια αγορά που αρνείται να ακολουθήσει την πτώση των διεθνών τιμών πρώτων υλών.

Στην κορυφή της πυραμίδας των αυξήσεων βρίσκονται τα σαρακοστιανά είδη, τα οποία μέσα στον Ιανουάριο του 2026 κατέγραψαν άλμα τιμών έως και 15% σε ορισμένες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα τα καθαρισμένα θράψαλα είδαν την τιμή τους να εκτοξεύεται από τα 5,40 ευρώ το κιλό στα 6,25 μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Το χταπόδι, άλλοτε βασικό έδεσμα της περιόδου, πωλείται πλέον έως και 19,40 ευρώ το κιλό, ενώ τα καλαμάρια ακολουθούν την ανηφορική πορεία με αυξήσεις της τάξης του 10%.

Ακόμη και τα παραδοσιακά συνοδευτικά, όπως ο χαλβάς και το ταχίνι, κουβαλούν τις ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών, καθιστώντας το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας μια πολυδάπανη υπόθεση για τον μέσο μισθωτό.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ποντάρει στο «Καλάθι της Σαρακοστής» για να συγκρατήσει το κύμα, όμως οι καταναλωτές παραμένουν δύσπιστοι. Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι οι μεσάζοντες και οι στρεβλώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα «απορροφούν» κάθε πιθανή μείωση που θα μπορούσε να φτάσει στον τελικό αγοραστή. Την ώρα που οι αγροτικές τιμές παραγωγού σε πολλά είδη συμπιέζονται, η τελική τιμή στο σούπερ μάρκετ παραμένει «κολλημένη» στο ταβάνι, δημιουργώντας ένα αίσθημα αδικίας.

Η Σαρακοστή του 2026 αναδεικνύεται έτσι σε ένα κρίσιμο τεστ για την αντοχή των νοικοκυριών. Με τα ψάρια και τα θαλασσινά να μετατρέπονται σε είδη πολυτελείας, η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το πώς μια χώρα με τη δική μας παραγωγή καταλήγει να έχει ακριβότερο ράφι από την Κεντρική Ευρώπη.

Αν οι έλεγχοι στην αγορά δεν ενταθούν και αν δεν χτυπηθεί η κερδοσκοπία στη ρίζα της, το φετινό νηστίσιμο τραπέζι θα αφήσει μια πολύ πικρή γεύση, όχι από το παραδοσιακό τουρσί, αλλά από την αβάσταχτη ακρίβεια που αρνείται να υποχωρήσει.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιουπολίτης ομογενής

Τσίπρας: «Ξορκίζει» την αδράνεια, ενώ το κόμμα «σιγοψήνεται»

ΚΚΕ – 22ο Συνέδριο: Κόμμα «παντός καιρού», νέα ενισχυμένη σύνθεση των οργάνων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:50
APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

1 / 3