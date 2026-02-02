search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.02.2026 10:53

Θαλασσινά: «Καίνε» τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει Σαρακοστής – Ανατιμήσεις έως 15%

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών θαλασσινών καταγράφονται μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με ορισμένα προϊόντα να παρουσιάζουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως και το 15%, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Νέες ανατιμήσεις σε θαλασσινά προϊόντα καταγράφονται στην αγορά μέσα στον Ιανουάριο του 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για καταναλωτές και επαγγελματίες.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, που αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων σημειώνονται αυξήσεις στις τιμές προϊόντων όπως το χταπόδι, τα θράψαλα και τα καλαμάρια, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα καθαρισμένα προϊόντα.

Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 3% έως και 15%, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η αγορά τροφίμων.

Αυξήσεις τιμών (Ιανουάριος 2026)

4 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή τεμαχίου: 5,15 €
  • Τιμή ανά κιλό: 6,06 €

30 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή τεμαχίου: 5,80 €
  • Τιμή ανά κιλό: 6,82 €

Αύξηση: +12,5% ή +0,76 €

Χταπόδι Νο6 – Νο7

14 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή ανά κιλό: 18,80 €

30 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή ανά κιλό: 19,40 €

Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Θράψαλα καθαρισμένα

14 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή ανά κιλό: 5,40 €

30 Ιανουαρίου 2026

  • Τιμή ανά κιλό: 6,25 €

Αύξηση: +15,7% ή +0,85 €

Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (630 g)

14 – 30 Ιανουαρίου 2026

  • Από 6,15 € σε 6,75 €

Αύξηση: +10% ή +0,60 €

Χταπόδι εισαγωγής

14 – 30 Ιανουαρίου 2026

  • Από 18,80 € σε 19,40 €

Αύξηση: +3,2% ή +0,60

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 / 3