Θαλασσινά: «Καίνε» τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει Σαρακοστής – Ανατιμήσεις έως 15%

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών θαλασσινών καταγράφονται μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με ορισμένα προϊόντα να παρουσιάζουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως και το 15%, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.
Νέες ανατιμήσεις σε θαλασσινά προϊόντα καταγράφονται στην αγορά μέσα στον Ιανουάριο του 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για καταναλωτές και επαγγελματίες.
Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, που αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων σημειώνονται αυξήσεις στις τιμές προϊόντων όπως το χταπόδι, τα θράψαλα και τα καλαμάρια, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα καθαρισμένα προϊόντα.
Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 3% έως και 15%, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η αγορά τροφίμων.
4 Ιανουαρίου 2026
30 Ιανουαρίου 2026
Αύξηση: +12,5% ή +0,76 €
14 Ιανουαρίου 2026
30 Ιανουαρίου 2026
Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €
14 Ιανουαρίου 2026
30 Ιανουαρίου 2026
Αύξηση: +15,7% ή +0,85 €
14 – 30 Ιανουαρίου 2026
Αύξηση: +10% ή +0,60 €
14 – 30 Ιανουαρίου 2026
Αύξηση: +3,2% ή +0,60
