Γενική απογραφή ακινήτων με δηλώσεις χρήσης και ελέγχους σε μισθώσεις και κενά σπίτια

Μια συνολική καταμέτρηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας ετοιμάζεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, βάζοντας εκατομμύρια ιδιοκτήτες στη διαδικασία να δηλώσουν όχι μόνο τι ακίνητα έχουν, αλλά και πώς ακριβώς τα χρησιμοποιούν.

Κατοικίες, εξοχικά, καταστήματα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι περνούν από κόσκινο, καθώς το κράτος επιχειρεί να αποκτήσει για πρώτη φορά καθαρή εικόνα της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς.

Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει την ενεργοποίηση μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας περίπου επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να καταγράψουν τη χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους. Αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αν είναι μισθωμένο, κενό, δωρεάν παραχωρούμενο ή αν χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη «ακτινογραφία» της ακίνητης περιουσίας που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Όπως τόνισε στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στόχος είναι η διαφάνεια και ο καλύτερος σχεδιασμός πολιτικών και όχι η επιβολή νέων φόρων. Σύμφωνα με την κυβερνητική γραμμή, η συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη μείωση βαρών, εφόσον περιοριστούν οι αδικίες και η παραοικονομία.

Πέρα όμως από τις διακηρύξεις, η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει ένα εκτεταμένο πλέγμα δεδομένων. Για κάθε ακίνητο θα καταγράφονται στοιχεία όπως το είδος, η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές ή κενό, καθώς και οι αριθμοί ταυτοποίησης που το «δένουν» με το Κτηματολόγιο και το φορολογικό περιουσιολόγιο: ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, η συσχέτιση αυτών των στοιχείων ανοίγει τον δρόμο για προσυμπληρωμένες δηλώσεις Ε1 και Ε2, αλλά και για πιο αυστηρούς ελέγχους σε επιδόματα και ενισχύσεις. Η στεγαστική πολιτική, τα κοινωνικά βοηθήματα και οι αγροτικές επιδοτήσεις θα βασίζονται πλέον σε διασταυρωμένα δεδομένα και όχι μόνο σε δηλώσεις των δικαιούχων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι περιπτώσεις που μέχρι σήμερα κινούνταν στη «γκρίζα ζώνη». Οι δωρεάν παραχωρήσεις, οι δηλώσεις κενών κατοικιών και τα ακίνητα με δικαιώματα εκμετάλλευσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Για τα κενά ακίνητα, μάλιστα, προβλέπεται σύγκριση των δηλώσεων με τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις που δηλώνονται άδεια αλλά στην πράξη χρησιμοποιούνται.

Σε επόμενη φάση, στο σύστημα θα εισέλθουν και οι ενοικιαστές, προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι δηλώσεις ιδιοκτητών και μισθωτών. Εκεί αναμένεται να αναδειχθούν αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια και στρεβλώσεις που επί χρόνια συντηρούνται στην αγορά. Το εγχείρημα, σε κάθε περίπτωση, συνιστά μια προσπάθεια ελέγχου και «τακτοποίησης» ενός πεδίου όπου η πραγματική εικόνα συχνά απείχε σημαντικά από τα επίσημα χαρτιά.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Μητρόπουλος: Έξι φόροι λεηλατούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων στο 11μήνο

Ακρίβεια: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για 3ο συνεχόμενο έτος – Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

Υποχρεωτική από τη Δευτέρα η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις επιχειρήσεις – Τα πρόστιμα και το μπόνους