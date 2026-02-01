Αλέξης Μητρόπουλος: Έξι φόροι λεηλατούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων στο 11μήνο

Το κράτος παίρνει πίσω τα μισά αναδρομικά τού 11μήνου για όσους άσκησαν αγωγές, αποκαλύπτει σε παρέμβασή του ο Αλέξης Μητρόπουλος, πανεπιστημιακός και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Σε άρθρο του σημειώνει ότι «η φορολογική λεηλασία των αναδρομικών των συνταξιούχων είναι άδικη και αντισυνταγματική» και παρουσιάζει αναλυτικά τι συμβαίνει:

«Οι συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών υφίστανται πρωτοφανή φορολόγηση των ποσών που τους επιδικάζονται. Αν και δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους συνταξιούχους και υποχρεώνουν τον ΕΦΚΑ να τους καταβάλει τα αναδρομικά, συνήθως μάλιστα εντόκως (6% κατ’ έτος), τα ποσά που καταλήγουν να λάβουν οι συνταξιούχοι είναι περικεκομμένα μέχρι και 50%. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το κράτος μέσω της φορολόγησης, παρακρατά σχεδόν το μισό ποσό από κάθε συνταξιούχο που δικαιούται αναδρομικά τού 11μήνου.

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι υφίστανται τις παρακάτω έξι (6) κρατήσεις:

1) Κράτηση για ασθένεια ύψους 6% στο ποσό των αναδρομικών, χωρίς τους τόκους.

2) Αυτοτελής φορολόγηση στην πηγή 20% επί των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας.

3) Φόρος 15% επί των τόκων.

4) Χαρτόσημο 3% στο σύνολο των τόκων.

5) Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ ύψους 0,6% επίσης επί των τόκων.

6) Φορολόγηση των αναδρομικών για το έτος που αναλογούν (με την απαιτούμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση), αλλά με τους ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές (20% και άνω).

Ειδικά για τις περικοπές των Δώρων που αφορούν το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, παρόλο που αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Μετά από δέκα (10) χρόνια, πλήθος δικαιούχων συνταξιούχων (εναγόντων) έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους χρειάζονται πλήθος εγγράφων (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βεβαίωση για την ύπαρξη ή μη διαθήκης κ.ά.) προκειμένου να καταλήξουν να εισπράξουν τα πολύ μειωμένα ποσά που τους επιδικάζουν τα Δικαστήρια!

Είναι ασφαλώς άξιο αναφοράς ότι ο ΕΦΚΑ δεν καταθέτει εφέσεις και δεν αμφισβητεί πλέον τις δικαστικές αποφάσεις, αναγνωρίζοντας ότι οι περικοπές του 11μήνου ήταν αντισυνταγματικές, πολύ περισσότερο που τα επιδικαζόμενα ποσά είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα των 3.000 ευρώ.

Το συνηθέστερο παράδειγμα είναι η επιδίκαση ποσού 800 ευρώ για τα Δώρα του 11μήνου με ετήσιο τόκο 6% που για την περίοδο 2017-2025 φτάνουν στο ποσό των (48 ευρώ επί 9 έτη=) 432 ευρώ. Ενώ ο συνταξιούχος ή οι κληρονόμοι του αναμένουν να εισπράξουν το ποσό των 1.232 ευρώ, τελικά καταλήγουν να εισπράξουν τα κάτωθι ποσά:

1) Από την κράτηση για ασθένεια ύψους 6% στο ποσό των αναδρομικών, χωρίς τους τόκους, μείον 48 ευρώ.

2) Από την αυτοτελή φορολόγηση 20% επί των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας, ήτοι περικοπή 20% επί του ποσού των 752 ευρώ, μείον 150,40 ευρώ.

3) Φόρος 15% επί των τόκων (15% επί 432 €), ήτοι μείον 64,80 ευρώ.

4) Χαρτόσημο 3% στο σύνολο των τόκων (3% επί 432 €), ήτοι μείον 12,96 ευρώ.

5) Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ ύψους 0,6% επί των τόκων (0,6% επί 432 €), ήτοι μείον 2,6 ευρώ.

6) Φορολόγηση των αναδρομικών για το έτος που αναλογούν (με την απαιτούμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση), αλλά με τους ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές για το έτος 2016, ήτοι μείον 250 ευρώ.

Το άθροισμα των παραπάνω μειώσεων ανέρχεται σε 528,76 ευρώ και συνεπώς ο συνταξιούχος καταλήγει να εισπράξει το ποσό των 703 ευρώ, αντί του αναμενόμενου ποσού των 1.232 ευρώ!!

Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει σαφές ότι παρότι:

οι περικοπές στις συντάξεις έχουν κριθεί αντισυνταγματικές για το 11μηνο 2015-2016,

οι αγωγές λιμνάζουν στα Δικαστήρια ή μεταφέρονται από Δικαστήριο σε Δικαστήριο (Πρωτοδικείο, Συμβούλιο Επικρατείας, Ανώτατο Ειδικό και πάλι στο Πρωτοδικείο),

η μακροχρόνια αναμονή των συνταξιούχων από τις καθυστερημένες τελικές αποφάσεις τούς έχουν εξαντλήσει,

τώρα που έφτασε η ώρα να τους επιστραφούν επιτέλους οι άδικες και αντισυνταγματικές περικοπές για ένα μικρό έστω χρονικό διάστημα (11μηνο) και μετά την αγωνία για 10 ολόκληρα χρόνια, έρχεται το κράτος που, μέσω της φορολόγησης και των διαφόρων κρατήσεων, τούς μειώνει το επιδικασθέν ποσό σχεδόν στο μισό!

Αν στο ποσό που τελικά θα επιστραφεί, υπολογιστούν και τα κάθε είδους δικαστικά έξοδα κατά τη διάρκεια των 10 χρόνων, τότε γίνεται κατανοητό ότι τελικώς τα καθαρά ποσά που επιστρέφονται στους -κατά τα άλλα δικαιωμένους- συνταξιούχους είναι πολύ λιγότερα τού μισού ποσού που δικαιούνται οι συνταξιούχοι μας.

Γι’αυτό η ΕΝΥΠΕΚΚ ζητά να καταβάλλονται αφορολόγητα τα μικρά ποσά των αναδρομικών τού 11μήνου, τόσο για αυτούς που άσκησαν αγωγές όσο και για τους άλλους, τους περισσότερους, που αρκέστηκαν στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και δεν άσκησαν αγωγές.

