Σπίτι μου 2: Εκπνέουν οι προθεσμίες – Αυξημένος ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από το στεγαστικό

Όσο το «Σπίτι μου 2» πλησιάζει προς το τέλος του, τόσο πιο έντονα ανεβαίνει ο βαθμός ανησυχίας στην αγορά ότι το πρόγραμμα μπορεί να κλείσει χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις προθεσμίες δεν λειτουργεί απλώς ως υπενθύμιση χρόνου, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης των δομικών του αδυναμιών.

Επισήμως, τα στοιχεία δείχνουν απορροφητικότητα 72,35%, ποσοστό που σε άλλη συγκυρία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Στην πράξη, όμως, η εικόνα είναι λιγότερο καθησυχαστική. Περίπου 12.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,39 δισ. ευρώ, έχουν εγκριθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουν όλα σε πραγματικές αγορές και εκταμιεύσεις. Το κρίσιμο στάδιο δεν είναι η έγκριση, αλλά η ολοκλήρωση της συναλλαγής – και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα προβλήματα.

Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται από την αγορά ιδιαίτερα πιεστικό. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Μαΐου, ενώ οι εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Αυγούστου. Σε μια αγορά ακινήτων όπου οι διαδικασίες είναι αργές, οι διαπραγματεύσεις σύνθετες και τα διαθέσιμα ακίνητα περιορισμένα, το χρονικό αυτό πλαίσιο μοιάζει περισσότερο με φίλτρο αποκλεισμού παρά με διευκόλυνση.

Το βασικό αγκάθι, πάντως, δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για στεγαστική στήριξη. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα όρια του προγράμματος και στην πραγματικότητα της αγοράς. Οι τιμές πώλησης κατοικιών συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ιδιαίτερα στα παλαιότερα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια του «Σπίτι μου 2». Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο η επιδότηση του 50% του επιτοκίου δεν αρκεί για να καλύψει.

Πολλοί δικαιούχοι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ξεκινούν τη διαδικασία με αισιοδοξία, εξασφαλίζουν έγκριση δανείου και στη συνέχεια σκοντάφτουν στο τελικό κόστος. Η ίδια συμμετοχή που απαιτείται αποδεικνύεται υψηλότερη από τις οικονομικές τους αντοχές, οδηγώντας σε εγκατάλειψη της προσπάθειας πριν την υπογραφή συμβολαίων.

Περιορισμένη δεξαμενή

Την πίεση εντείνει και η περιορισμένη δεξαμενή επιλέξιμων ακινήτων. Το όριο κατασκευής έως το 2007 αποκλείει μεγάλο μέρος του αποθέματος, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για λίγα ακίνητα και λειτουργώντας ως καταλύτης περαιτέρω ανατιμήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατες έρευνες, περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες εκτιμούν πως το πρόγραμμα συνέβαλε στην άνοδο των τιμών πώλησης, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα ενοίκια.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο κίνδυνος απώλειας πόρων γίνεται όλο και πιο ορατός. Αν σημαντικός αριθμός εγκεκριμένων δανείων δεν οδηγηθεί σε εκταμίευση μέχρι τη λήξη των προθεσμιών, κονδύλια που προορίζονταν για τη στήριξη της στέγασης θα μείνουν αδιάθετα. Και τότε το «Σπίτι μου 2» κινδυνεύει να καταγραφεί όχι ως λύση στο στεγαστικό, αλλά ως ένα πρόγραμμα που εγκλωβίστηκε στις αντιφάσεις της ίδιας της αγοράς.

