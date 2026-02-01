Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα

Σταθερά στο επίπεδο του Ιανουαρίου παραμένουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Φεβρουάριο, που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα οποία κυμαίνονται περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση, για ακόμη έναν μήνα διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 Euro/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2025 και του Ιανουαρίου 2026, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά και προσθέτει:

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 Euro/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 Euro/kWh (από 0,13812 τον Ιανουάριο)διατηρώντας χαμηλή τιμή χρέωσης για όσους προτιμούν ευελιξία.

Στα σταθερά μπλε προγράμματά της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού, με το ΔΕΗ myHome Plan να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό. Το myHome Plan συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 100Euro για όλους. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Φεβρουάριο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 Euro/kWh και myHomeOnline στα 0,142 Euro/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 Euro/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50Euro.

Παράλληλα, στο site της ΔΕΗ έχουν αναρτηθεί και οι πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για επιχειρήσεις και θα είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και δυναμικό τιμολόγιο της αντίστοιχης κατηγορίας για οικιακούς πελάτες με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

