Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Αλλαγές στην καταβολή των συντάξεων Μαρτίου φέρνει η αργία της Καθαρά Δευτέρας, καθώς αρκετοί δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.
Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να πιστωθούν πριν την Καθαρά Δευτέρα και για την ακρίβεια το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Τρίτη 24 Φερβρουαρίου και οι συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (δηλαδή 20/2) αναμένεται να καταβληθούν:
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (δηλαδή 25/2) αναμένεται να καταβληθούν:
