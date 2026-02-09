«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

Αυξήσεις έως και 30% θα δουν οι καταναλωτές στις τιμές των σαρακοστιανών.

Η Καθαρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Καλαμάρι από 17 ευρώ σε 22 ευρώ

Χταπόδι από 18 ευρώ σε 24 ευρώ

Γαρίδες από 12 ευρώ σε 14 ευρώ

Θράψαλο από 6 ευρώ σε 7.80 ευρώ

Λαγάνα από 2.80 ευρώ σε 3.80 ευρώ

Χαλβάς από 9 ευρώ σε 12 ευρώ

Ελιές από 7.40 ευρώ σε 8 ευρώ

Ταραμάς από 19 ευρώ σε 21.50 ευρώ

