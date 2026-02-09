search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.02.2026 21:27

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

Αυξήσεις έως και 30% θα δουν οι καταναλωτές στις τιμές των σαρακοστιανών. 

Η Καθαρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές 

  • Καλαμάρι από 17 ευρώ σε 22 ευρώ
  • Χταπόδι από 18 ευρώ σε 24 ευρώ
  • Γαρίδες από 12 ευρώ σε 14 ευρώ
  • Θράψαλο από 6 ευρώ σε 7.80 ευρώ
  • Λαγάνα από 2.80 ευρώ σε 3.80 ευρώ
  • Χαλβάς από 9 ευρώ σε 12 ευρώ
  • Ελιές από 7.40 ευρώ σε 8 ευρώ
  • Ταραμάς από 19 ευρώ σε 21.50 ευρώ

