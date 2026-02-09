«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αυξήσεις έως και 30% θα δουν οι καταναλωτές στις τιμές των σαρακοστιανών.
Η Καθαρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.
Διαβάστε επίσης
Πρόστιμα πάνω από 1 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε σούπερ μάρκετ – Η λίστα
Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Θράψαλο, χταπόδι, καλαμάρι από το βυθό… στα ύψη
Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.