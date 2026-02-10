Οφειλές στους Δήμους – «Φρένο» στις κατασχέσεις μέσω Εξωδικαστικού

Μια σημαντική «ανάσα» και ασπίδα προστασίας απέναντι στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αποκτούν χιλιάδες οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Με τη νέα λειτουργική διασύνδεση της ΑΑΔΕ και την ενίσχυση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, μπαίνει οριστικό «φρένο» στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων για χρέη που αφορούν τους Δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη διαδικασία ρύθμισης.

Τι περιλαμβάνει η προστασία

Μέχρι πρότινος, οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να κινούν διαδικασίες κατασχέσεων «express» για οφειλές που εκκρεμούσαν επί χρόνια. Πλέον, με την ένταξη των δημοτικών οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, όπως:

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Πρόστιμα ΚΟΚ και παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Μισθώματα από δημοτικά ακίνητα και καταστήματα.

Εισφορές σε γη και χρήμα από εντάξεις στο σχέδιο πόλης.

Ποιοι ωφελούνται και πώς

Οι ωφελούμενοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Φυσικά Πρόσωπα (Πολίτες): Ιδιώτες που βρέθηκαν με συσσωρευμένα χρέη ετών (π.χ. από απλήρωτες κλήσεις ή δημοτικά τέλη) και κινδύνευαν με δέσμευση του λογαριασμού μισθοδοσίας τους ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επιχειρήσεις: Επαγγελματίες που μισθώνουν δημοτικούς χώρους ή οφείλουν τέλη παρεπιδημούντων και αντιμετώπιζαν το φάσμα της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, γεγονός που θα οδηγούσε σε «στραγγαλισμό» της ρευστότητάς τους.

Τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης

Με την υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό, αναστέλλονται αυτόματα όλα τα αναγκαστικά μέτρα. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 240 δόσεις (20 έτη), ενώ προβλέπεται και κούρεμα στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, εφόσον αποδειχθεί η οικονομική αδυναμία μέσω του αλγορίθμου του συστήματος.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, σε ρόλο συντονιστή, διασφαλίζει ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούν να ενεργούν μονομερώς όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι οφειλές προς τους Δήμους στην Ελλάδα υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με μεγάλο μέρος αυτών να αφορά προσαυξήσεις που συχνά ξεπερνούν το αρχικό κεφάλαιο.

