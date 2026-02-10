Οφειλές στους Δήμους – «Φρένο» στις κατασχέσεις μέσω Εξωδικαστικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια σημαντική «ανάσα» και ασπίδα προστασίας απέναντι στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αποκτούν χιλιάδες οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Με τη νέα λειτουργική διασύνδεση της ΑΑΔΕ και την ενίσχυση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, μπαίνει οριστικό «φρένο» στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων για χρέη που αφορούν τους Δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη διαδικασία ρύθμισης.
Μέχρι πρότινος, οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να κινούν διαδικασίες κατασχέσεων «express» για οφειλές που εκκρεμούσαν επί χρόνια. Πλέον, με την ένταξη των δημοτικών οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, όπως:
Οι ωφελούμενοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
Με την υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό, αναστέλλονται αυτόματα όλα τα αναγκαστικά μέτρα. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 240 δόσεις (20 έτη), ενώ προβλέπεται και κούρεμα στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, εφόσον αποδειχθεί η οικονομική αδυναμία μέσω του αλγορίθμου του συστήματος.
Η ΑΑΔΕ, σε ρόλο συντονιστή, διασφαλίζει ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούν να ενεργούν μονομερώς όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι οφειλές προς τους Δήμους στην Ελλάδα υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με μεγάλο μέρος αυτών να αφορά προσαυξήσεις που συχνά ξεπερνούν το αρχικό κεφάλαιο.
Διαβάστε επίσης
Πρόστιμα πάνω από 1 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε σούπερ μάρκετ – Η λίστα
Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Θράψαλο, χταπόδι, καλαμάρι από το βυθό… στα ύψη
Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.