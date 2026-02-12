«Αόρατες» χρεώσεις και κρυφές επιβαρύνσεις από τις Τράπεζες – Πώς στήνονται οι καταχρηστικές πρακτικές

Στο στόχαστρο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μπαίνει η τιμολογιακή πολιτική των συστημικών τραπεζών, με αφορμή τις καταγγελίες για την επιβολή «σιωπηλών» μηνιαίων παγίων σε απλούς καταθετικούς λογαριασμούς. Η ερώτηση που κατέθεσαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, φέρνει στην επιφάνεια μια πρακτική που προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια των καταναλωτών: την αυτόματη μετατροπή λογαριασμών σε «προνομιακούς» με το αζημίωτο.

Η «αόρατη» χρέωση των 0,80 ευρώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χιλιάδες καταθέτες είδαν τα υπόλοιπά τους να μειώνονται κατά 0,50 έως 0,80 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για το κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο οι τράπεζες δικαιολογούν μέσω της παροχής επιπλέον υπηρεσιών (όπως δωρεάν εμβάσματα, εκδόσεις καρτών ή ασφαλιστικά προγράμματα). Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία: πολλοί πολίτες καταγγέλλουν ότι η μετάβαση στα νέα «πακέτα» έγινε χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας που συχνά περνά απαρατήρητη στα ψιλά γράμματα των ενημερώσεων.

Το παζλ των «κρυφών» επιβαρύνσεων

Η συγκεκριμένη χρέωση είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εμφανίζει μια σειρά από προμήθειες που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των χρηστών:

Συνδρομή Χρεωστικών Καρτών: Η ανανέωση των πλαστικών καρτών κάθε λίγα χρόνια πλέον συνοδεύεται από χρεώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ.

Η ανανέωση των πλαστικών καρτών κάθε λίγα χρόνια πλέον συνοδεύεται από χρεώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ. Προμήθειες ATM: Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ διαφορετικού δικτύου (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ) συνεχίζει να επιβαρύνει τους χρήστες με ποσά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 2,50 ευρώ ανά συναλλαγή.

Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ διαφορετικού δικτύου (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ) συνεχίζει να επιβαρύνει τους χρήστες με ποσά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 2,50 ευρώ ανά συναλλαγή. Μεταφορές Κεφαλαίων: Παρά την ενίσχυση του IRIS, οι παραδοσιακές μεταφορές χρημάτων (εμβάσματα) παραμένουν ακριβές, ειδικά αν ο πελάτης επιλέξει την «άμεση» (instant) πίστωση.

Η πολιτική παρέμβαση και η αντίδραση

Οι βουλευτές που συνυπογράφουν την ερώτηση καλούν τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών να λάβουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, κάνοντας λόγο για καταχρηστικές πρακτικές. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η «αυτόματη» μετατροπή λογαριασμών συνάδει με το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή και αν οι τράπεζες οφείλουν να επιστρέψουν τα παρακρατηθέντα ποσά σε όσους δεν συναίνεσαν ρητά.

Εν μέσω μιας περιόδου όπου οι τράπεζες ανακοινώνουν κέρδη-ρεκόρ, η πίεση για μείωση των προμηθειών και διαφάνεια στις χρεώσεις γίνεται επιτακτική. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τακτικά το e-banking τους για τυχόν νέες μεταβολές, καθώς η σιωπή συχνά ερμηνεύεται από τα ιδρύματα ως αποδοχή των νέων όρων.

