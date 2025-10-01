Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ξήλωσαν τη «Λερναία Ύδρα» με τα εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα», αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, αφού η αστυνομία ξεσκέπασε τη σπείρα, ακολουθώντας τη ροή των χρημάτων.

Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία που έλαβε, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια. Το ξήλωμα του ιστού των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.

Κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, αλλά και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος, οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη

Η σπείρα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών, ενώ ένα παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Συγκεκριμμένα κατηγορούνται για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Πώς δρούσε η οργάνωση με τα εικονικά τιμολόγια

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της Χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης:

δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές,

δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,

χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών,

καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και

προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Η μεθοδολογία

Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Στην πραγματικότητα όμως, οι «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτών των ανύπαρκτων εταιρειών δεν λάμβαναν χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.

Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ’ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.

Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Πού κατέληγαν τα εικονικά τιμολόγια

Πάνω από 70 άτομα εμπλέκονται στο κύκλωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Τα μέλη του καρπώνονταν την επιστροφή των τεράστιων ποσών από τον ΦΠΑ βάσει των εικονικών συναλλαγών και των αντίστοιχων τιμολογίων που εξέδιδαν, ενώ άλλοι επιχειρηματίες, εμφανίζονταν ως λήπτες εικονικών τιμολογίων για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους και έτσι να έχουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.

Εδώ περιλαμβάνονται και τα πέντε τιμολόγια προς την εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1.533.534,80 ευρώ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 και τα 4 τιμολόγια προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά Χρίστου Πρίτσα, ύψους 164.983,50 ευρώ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα τιμολόγια εκδόθηκαν από εταιρεία ιδιοκτησίας του κατηγούμενου Ιωάννη Μέγα, στην οποία όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης.

Μάλιστα, ο Άρης Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις “εικονικές” εταιρείες που διαχειρίζεται ο συλληφθείς, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία έχει καταγράψει συναντήσεις του Κοκλώνη με τον Ηλιάδη τόσο στα γραφεία του πρώτου στην Κάντζα, όσο και στο σπίτι του Ηλιάδη στο Μενίδι.

Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του

Ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης επισημαίνει σε δήλωση του πως «το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω».

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος».

Κλείνοντας προαναγγέλλει ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων εμπλέκουν το όνομα του στην υπόθεση . «Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου. Νίκος Κοκλώνης».

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

τραπεζικές επιταγές,

πλήθος τιμολογίων,

βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,

2 περίστροφα,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

κυνηγετικό τυφέκιο,

652 δολάρια,

32 λίρες Αγγλίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

πλήθος σφραγίδων και

το ποσό των 499.940 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

