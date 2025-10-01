Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει τον αγώνα του

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί σε ξενοδοχείο, λόγω της παρουσίας χιλιάδων διαδηλωτών στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται πως η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, την ώρα που η υγεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.

Η λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε υπογράμμισε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, καθώς κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για τη ζωή του.

Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, καταναλώνοντας μόνο νερό, ηλεκτρολύτες και χαμομήλι, ενώ παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα του είναι εμφανώς καταβεβλημένη, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η συνέχιση της απεργίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

Σε βίντεο του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη, ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη φαίνεται να επιστρέφει υποβασταζόμενος από τους στενούς του ανθρώπους.

Παρά τις εκκλήσεις των γιατρών, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει κανονικά το αγώνα του.

Ο Πάνος Ρούτσι επιστρέφει στο Σύνταγμα υποβασταζομενος από τους ανθρώπους του και εμφανώς αποδυναμωμένος.

Χιλιάδες απεργοί οδήγησαν τις διαδηλώσεις τους σήμερα έξω απ'τη σκηνή του για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στους Κρέοντες της εποχής μας.

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι που έχασε την ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του, την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

