Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, καθώς η παρουσία χιλιάδων απεργών διαδηλωτών στο Σύνταγμα καθιστούσε αδύνατη την παραμονή του στον χώρο.

Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, την ώρα που η υγεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.

Η λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε υπογράμμισε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, καθώς κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για τη ζωή του.

Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, καταναλώνοντας μόνο νερό, ηλεκτρολύτες και χαμομήλι, ενώ παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα του είναι εμφανώς καταβεβλημένη, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η συνέχιση της απεργίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

