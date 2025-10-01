search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 16:09
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.10.2025 13:54

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

01.10.2025 13:54
pano_routsi_new_123

Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, καθώς η παρουσία χιλιάδων απεργών διαδηλωτών στο Σύνταγμα καθιστούσε αδύνατη την παραμονή του στον χώρο.

Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, την ώρα που η υγεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.

Η λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε υπογράμμισε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, καθώς κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για τη ζωή του.

Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, καταναλώνοντας μόνο νερό, ηλεκτρολύτες και χαμομήλι, ενώ παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα του είναι εμφανώς καταβεβλημένη, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η συνέχιση της απεργίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 κωδικούς – Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα με τα προϊόντα

flotilla_for_gaza_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φύγετε» λένε στο Global Sumud Flotilla Ελλάδα και Ιταλία – Καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις

nikos-koklonis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει τον αγώνα του

dimosiografia tourkos
ΚΟΣΜΟΣ

Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

