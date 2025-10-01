Λάρισα: Ποιός ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του ψάχνοντας λίρες σε σπηλιά

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Πτελεού Μαγνησίας, η είδηση του θανάτου του 53χρονου που έψαχνε λίρες σε σπηλιά στη Λάρισα.



Πρόκειται για τον συντοπίτη τους, Θανάση Νεοχωρίτη, που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας, αναζητώντας λίρες, μαζί με ακόμη τρία άτομα.

Ο άτυχος άνδρας ζούσε στον Βόλο, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή.

Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Photo: www.taxydromos.gr

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σήραγγα σε βάθος 35 μέτρων λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατο του.

Μιλώντας το magnesianews.gr με συγγενείς του 53χρονου όλοι τόνισαν ότι έπεσαν από τα σύννεφα, μιας και κανείς δεν ήξερε για τη δράση του. «Δεν μας είχε πει ποτέ για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό», είπαν συγγενείς του.

Την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, έρευνα αποκάλυψε στους αστυνομικούς ο 77χρονος άνδρας, ο οποίος κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.

Ο 77χρονος συνελήφθη ενώ τα άλλα δύο άτομα της ομάδας διέφυγαν πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητούνται.

Η κηδεία του άτυχου άντρα θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό.

